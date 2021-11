Zeeuwse Ellen ontmoet koningspaar in Noorwegen

De Zeeuwse Ellen ontmoet het koningspaar in Oslo (foto: ANP & Ellen Contant)

Vroeger las Contant bij opa en oma thuis het tijdschrift Vorsten, daardoor heeft zij altijd al een fascinatie gehad voor het koningshuis. En die fascinatie is alleen maar groter geworden sinds Máxima in beeld is. Dus toen zij de kans kreeg om de koning en koningin te ontmoeten, kon ze daar ook geen nee tegen zeggen. "Ik zag een oproep in een Facebookgroep voor Nederlanders in Noorwegen dat het mogelijk zou zijn om koning Willem-Alexander en koningin Máxima te ontmoeten. Je kon je ervoor aanmelden", en dat heeft ze vervolgens gedaan.

Warm hart voor Nederland

Ze vindt het leuk en belangrijk dat het koningspaar aandacht besteedt aan Nederlanders in Noorwegen, ze noemt het voor haar "een plus", vooral door het drukke schema dat het paar heeft deze drie dagen. "Het zegt iets over het warme hart dat zij de Nederlandse burgers toedragen." Ondanks dat zij niet meer in Nederland woont, voelt ze zich erg verbonden met ons land. Ze krijgt dan ook vaker de vraag wanneer zij haar paspoort in gaat ruilen voor een Noorse, maar dat is ze niet van plan.

De ontmoeting vindt vanmiddag iets na 14.00 uur plaats op een schip, de MS Rotterdam, in Oslo "Ik hoop dat er een hapje en een drankje is", zegt Contant lachend.

Ellen ontmoet de koning en koningin bij staatsbezoek Noorwegen