Coronadrukte dwingt mogelijk ook Adrz tot afschalen zorg: 'Ongerust over wat er op ons afkomt'

Verpleegkundige op corona verpleegafdeling (foto: Zorgsaam)

De ziekenhuizen breiden de zogenoemde cohortafdelingen voor coronapatiënten meerdere keren per week uit, maar de rek is eruit. "We gaan de grens bereiken dat we keuzes moeten maken in de planbare zorg: wat is uitstelbaar en wat niet", zegt Wim Goudswaard, manager acute zorg van het Adrz.

We hadden wel een stijging verwacht, maar niet zo snel als dit." Wim Goudswaard, acute zorg Adrz

De twee ziekenhuizen schalen hun cohortafdelingen met coronapatiënten voortdurend op in overleg met andere ziekenhuizen in de regio Zuidwest. ZorgSaam verpleegt nu twaalf patiënten op de verpleegafdeling en schaalt verder op naar veertien. Adrz is in drie dagen van achttien naar 27 patiënten gegaan. Daarbovenop verplegen de twee ziekenhuizen tien patiënten op de intensive care.

Dat er nu al zoveel patiënten binnenstromen, is een tegenvaller. "We hadden wel een stijging verwacht, maar niet zo snel", zegt Wim Goudswaard. Melissa Meiresonne van de afdeling acute zorg in ziekenhuis ZorgSaam: "Er is geen andere keuze. We moeten er door."

In de laatste drie weken is het aantal coronapatiënten vervijfvoudigd (foto: Omroep Zeeland)

ZorgSaam heeft de gewone operaties vorige week al met tien procent afgeschaald. Het gaat om eenvoudige ingrepen die nog ingepland moeten worden. Die lopen nu vertraging op. Er worden geen ingeplande operaties afgezegd. Hetzelfde staat Adrz te wachten. "Alle operaties worden bekeken en beoordeeld of het uitstelbaar is", zegt Goudswaard. "Alles wat dringend en urgent is, of kankerbehandelingen dat gaat wel door." Met de stijgende besmettingscijfers van dit moment houdt hij zijn hart vast wat er nog op het ziekenhuis afkomt.

De nieuwe, vijfde, coronagolf is opnieuw een aanslag op de medewerkers van de ziekenhuizen. Op de cohortafdeling van ziekenhuis Adrz zijn voor achttien patiënten bijvoorbeeld elke dag vijftien extra verpleegkundigen nodig, verdeeld over drie diensten.

Personeel is moe

Maar de medewerkers zijn moe, melden zich ziek. Dat is tenminste wat Meiresonne merkt en ook terugziet in de verzuimcijfers. Ze moest zelfs personeel terugroepen van herfstvakantie om voldoende mensen aan het bed te krijgen. "De motivatie onder de mensen is er nog, maar is wel dalend. Mensen zijn moe, ze worden zelf ook ziek. En dit blijft duren, dus het vraagt ook wel wat van mensen."

In de regio Zuidwest - een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen in Zeeland en Rijnmond - zijn overigens alle ziekenhuizen nu de coronazorg aan het opschalen. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg hoort de regio momenteel tot de drie zwaarst belaste regio's van Nederland.