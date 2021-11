Yassine draait lekker bij NAC Breda: 'Het is alleen maar genieten'

In tien van de twaalf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie stond Azzagari dit seizoen in de basis van NAC Breda. In de twee wedstrijden die hij niet meedeed, verloor zijn ploeg. Het zegt iets over de status die de defensieve middenvelder dit seizoen heeft. "Dat ik nu zoveel speel is waarom ik in 2019 een contract heb getekend", zegt Azzagari. "Dat ik nu zo vaak voor de fans in het stadion mag spelen is natuurlijk genieten."

Onlangs maakt Azzagari zijn eerste doelpunt als profvoetballer. Tijdens het juichen kwam er veel emotie los bij de altijd goedlachse middenvelder. In zijn 34e officiële wedstrijd voor NAC Breda was het dan eindelijk raak. "Mijn teamgenoten vroegen zich al af wanneer ik nou eens een keer zou gaan scoren", vertelt Azzagari met omhoog krullende mondhoeken. "Het was echt een topmoment.''

Mentor Anthony Lurling

Azzagari is een defensieve middenvelder en van hem wordt het niet per se verwacht dat hij veel doelpunten maakt. Toch is hij er de laatste tijd wel vaak mee bezig geweest. "Assistent-trainer Anthony Lurling is een soort mentor voor mij. Hij ziet ook dat ik iedere keer dichtbij een doelpunt kom", legt Azzagari uit. "We zijn er echt intensief mee bezig. Lurling vertelde me ook dat hij ooit topscorer aller tijden bij FC Den Bosch kon worden, maar omdat hij er zoveel over nadacht, scoorde hij ineens niet meer. Toen hij het los had gelaten, viel kort daarna die goal." Om die reden probeerde Azzagari het ook naast zich neer te leggen. "Nu viel die in één keer. Het was ook nog een belangrijke goal: dubbel feest."

Azzagari juicht na zijn eerste treffer in het betaald voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Zijn goede spel van dit seizoen is ook in Marokko opgevallen, blijkt wel uit zijn uitnodiging voor het Marokkaanse nationale elftal tot 23 jaar. Azzagari is trots dat hij deze week op stage is in het land waar zijn vader en moeder vandaan komen. "Het is nieuw voor mij om voor mijn land te spelen, maar ik vind het erg mooi. Ik moest bij het consulaat een identiteitskaart aanvragen en zag daarop de Marokkaanse vlag. Dat deed wel wat met mij."

Het is alleen maar genieten

Toch is het niet uitgesloten dat hij ook ooit nog voor het Nederlands elftal uit zal komen. Pas wanneer je als voetballer een interland speelt voor het seniorenelftal dan ligt je keuze vast. "Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik denk dat voor mij nu goed is om ervaring op te doen. Voetballen op een ander continent is ook weer anders en ik wilde eigenlijk deze zomer naar Marokko op vakantie dus dat komt goed uit. Het is alleen maar genieten."