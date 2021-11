Hoofdpijndossier hotel Biggekerke zet verhoudingen in Veere op scherp: motie van wantrouwen tegen wethouder

Alleen Hart voor Veere steunt de motie en daarmee komt de positie van de wethouder niet in gevaar. Toch wil de VVD een punt maken door de motie wel in te dienen. Het tekent de verzuurde verhoudingen in de Veerse gemeenteraad.

"Wat we ook voorstellen of welke terechte kritiek we ook hebben, er wordt niets mee gedaan", zegt fractievoorzitter Marin van den Berge van de VVD. "En dat voor een college dat beloofde open te staan en transparant te zijn."

'Motie is een signaal'

Zelfs als de SGP/CU instemt met de motie, de partij twijfelt daarover, is er geen meerderheid in de gemeenteraad. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er iemand van Maas' eigen partij, de PvdA, of van de andere coalitiepartijen CDA en DTV iets zien in de motie. Daarmee lijkt het indienen ervan verspilde moeite. "En toch willen we hiermee een signaal geven aan de wethouder, dat we recht hebben op meer informatie", zegt Van den Berge, "Zeker wanneer het een dossier betreft dat Veere tientallen miljoenen euro's kan gaan kosten."

Dat dossier betreft een hotel dat gepland is op het voormalige Kaasboerterrein. Inmiddels is het een hoofdpijndossier geworden voor Veere. Projectontwikkelaar Dormio wil op het terrein van het voormalige partycentrum een complex bouwen met 173 hotelsuites op basis van een vergunning uit 2011. De omgeving is er op tegen en het plan past ook niet in de visie van de gemeente Veere om grootschalige toeristencomplexen aan banden te leggen.

Het voormalig Kaasboerterrein waar het hotelcomplex moet komen (foto: Omroep Zeeland)

De gehele oppositie wilde eigenlijk al op 30 september een motie van wantrouwen indienen tegen de hele gang van zaken rondom dit project. De partijen vinden dat wethouder Maas zich niet gedraagt zoals een wethouder betaamt, als het gaat om de communicatie in het dossier van het nieuw te bouwen hotel. "We horen hier meer over vanuit de media dan dat we van het college en de wethouder horen", zo klinkt het vanuit de oppositie.

Zo lekte bijvoorbeeld via de PZC een geheim rapport uit waarin advocaten stelden dat de gemeente Veere een groot financieel risico loopt wanneer zij de vergunning voor het hotel intrekt. Ook bleek dat een besluit van de raad een week later dan gepland werd ingediend, waardoor Dormio de plannen kon aanpassen om zo bezwaren tegen de vergunning weg te nemen.

Oorveeg van rechter

Wat ook niet meehielp, was de oorveeg die de rechter aan Veere uitdeelde toen bleek dat er te laat was beslist op een verzoek van omwonenden, om de vergunning voor het bouwen in te trekken. Volgens de rechtbank had de gemeente daarnaast ook niet correct opgevraagde informatie verstrekt. Een poging tot rectificatie daarvan werd door de rechtbank van tafel geveegd.

Fractievoorzitter Marin van den Berge van de VVD in Veere (foto: Omroep Zeeland)

Het zijn deze slordigheden, en het feit dat ze het vanuit de media moeten horen, waarom de VVD met steun van HvV het zwaarste politieke middel inzet; een motie van wantrouwen. Hoewel de SGP/CU in eerste instantie ook voor de motie was, is deze partij nu iets voorzichtiger. "We moeten dit nog eens goed bespreken in onze fractie", zegt Sander Jacobse namens de partij. "We zien dat er nu een beetje verbetering in de informatievoorziening is gekomen. Maar het is niet goed gegaan."

Slechte verhouding in de raad

Integriteitskwesties, en het laten vallen van de coalitie met de VVD en SGP door Dorpsbelangen en Toerisme (DTV) hebben wonden geslagen in de politiek in Veere. "Wat we ook voorstellen of welke terechte kritiek die we ook hebben, er wordt niets mee gedaan", zegt VVD'er Van den Berge, "En dat voor een college dat beloofde open te staan en transparant te zijn."

We hebben in de aanloop van dit verhaal wethouder Chris Maas om een interview gevraagd. Die aanvraag heeft hij naast zich neergelegd. Hij wil alleen na de raadsvergadering vragen beantwoorden.

Lees ook: