Meerdere messteken na ruzie over geld, man veroordeeld tot drie jaar cel

Bij deze flat werd een gewonde man gevonden na een steekpartij in Goes (foto: HV Zeeland)

De advocaat van de man vond tijdens de inhoudelijke behandeling twee weken geleden dat zijn cliënt uit zelfverdediging had gehandeld, dus dat er sprake was van noodweer. Hij vond dat de straf gelijk moest zijn aan de zes maanden voorarrest.

Poging doodslag bewezen

De rechtbank achtte poging tot doodslag bewezen en baseerde het vonnis op soortgelijke zaken. Drie jaar cel werd opgelegd met aftrek van het voorarrest. Daarnaast werd ruim 30.000 euro smartengeld toegewezen aan het slachtoffer en moet de 30-jarige veroordeelde Goesenaar ook de proceskosten van bijna 1.800 euro van het slachtoffer betalen.

Het slachtoffer had 69.000 euro schadevergoeding gevraagd, opgebouwd uit onder meer 40.000 euro smartengeld en 21.000 euro voor medische kosten. Die werden niet toegewezen door de rechtbank.

De man stak het 34-jarige slachtoffer in mei van dit jaar met een koksmes in zijn rug, nek, hoofd, buik en beide armen. De 30-jarige man vertelde eerder in de rechtbank dat hij in paniek raakte nadat de eveneens uit Goes afkomstige man hem bedreigde.

Ruzie uitpraten

Het latere slachtoffer zou gezegd hebben zijn gezin iets aan te doen als hij zijn geld niet terug kreeg. Ook verklaarde de veroordeelde Goesenaar dat hij wist dat de man een pistool in bezit had. Dit was voor hem de reden om voor de zekerheid een mes mee te nemen toen hij de ruzie wilde uitpraten. De 30-jarige man gaf eind oktober aan niets meer te weten over het moment dat hij met een mes begon te steken.

