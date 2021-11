Hoogste aantal geregistreerde Zeeuwse coronagevallen op een dag: 363 besmettingen

(foto: Omroep Zeeland)

Met respectievelijk 50 en 48 nieuwe besmettingen gaan Middelburg en Goes vandaag aan kop in onze provincie. Terneuzen (38), Vlissingen (37) en Schouwen-Duiveland (35) volgen.

Naar verhouding het meest in Veere

Toch springt de gemeente Veere er vandaag het sterkst uit, omdat deze gemeente de laatste dagen juist een lager aantal nieuwe besmettingen liet zien. Maar in het afgelopen etmaal (van 10.00 uur gisteren tot 10.00 uur vanmorgen) steeg het Veerse cijfer plotseling naar 29.

Dat zijn 13,3 besmettingen per 10.000 inwoners, verhoudingsgewijs het hoogste van Zeeland. De absolute cijfers per gemeente staan in onderstaande tabel, de relatieve cijfers in de tabel eronder.

Per gemeente, absoluut

za 6 nov zo 7 nov ma 8 nov di 9 nov wo 10 nov Borsele 19 19 24 24 29 Goes 38 36 35 15 48 Hulst 17 18 16 36 19 Kapelle 12 7 8 8 13 Middelburg 33 39 24 38 50 Noord-Beveland 5 3 3 1 4 Reimerswaal 38 34 44 31 27 Schouwen-Duiveland 23 28 7 5 35 Sluis 9 12 15 2 16 Terneuzen 41 30 28 27 38 Tholen 13 29 23 27 18 Veere 11 16 9 9 29 Vlissingen 23 20 22 20 37 totaal Zeeland 232 291 258 243 363

Per gemeente, per 10.000 inwoners

za 6 nov zo 7 nov ma 8 nov di 9 nov wo 10 nov Borsele 8,3 8,3 10,5 10,5 12,7 Goes 9,8 9,2 9,0 3,8 12,3 Hulst 6,2 6,5 5,8 13,1 6,9 Kapelle 9,2 5,4 6,2 6,2 10,0 Middelburg 6,7 7,9 4,9 7,7 10,2 Noord-Beveland 6,5 3,9 3,9 1,3 5,2 Reimerswaal 16,6 14,8 19,2 13,5 11,8 Schouwen-Duiveland 6,7 8,2 2,0 1,5 10,2 Sluis 3,9 5,2 6,5 0,9 6,9 Terneuzen 7,5 5,5 5,1 5,0 7,0 Tholen 4,9 11,0 8,7 10,2 6,8 Veere 5,0 7,3 4,1 4,1 13,3 Vlissingen 5,2 4,5 4,9 4,5 8,3 totaal Zeeland 6,0 7,5 6,7 6,3 9,4

Ondanks de verhoudingsgewijs forse cijfers van vandaag in Goes, Borsele en Reimerswaal is de trend (zie de onderstaande zevendagenlijn) van de Bevelanden nog steeds licht dalende.

Trendlijn overig Zeeland wijst omhoog

Maar in de andere delen van Zeeland wijst de zevendagenlijn onverminderd naar boven.

De zevendagenlijn ('voortschrijdende week') wordt berekend door iedere dag per regio het totaalaantal nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen bijelkaar op te tellen. Zo zijn stijgende en dalende trends beter te onderscheiden.

