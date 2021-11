'Ineens was ik volwassen': persoonlijke verhalen uit de luchtoorlog boven Zuid-Beveland

Het vierde deel van de reeks Luchtoorlog boven Zeeland is uitgekomen. (foto: Wim de Meester)

Het is een dikke pil geworden, 640 pagina's, maar De Meester en Stoutjesdijk proberen zo volledig mogelijk te zijn. Wat volgens hen prima kan. "Ik zeg altijd maar zo, er is in de oorlog meer geschreven dan geschoten," zegt De Meester. "Ieder schot wordt genoteerd." Dat kwam voor hen goed uit, want in verhouding tot de andere eilanden van Zeeland had Zuid-Beveland weinig strategische plaatsen Helemaal als je het vergelijkt met Schouwen-Duiveland en Walcheren.

Mede daarom hebben zij zich gericht op de persoonlijke verhalen van de oorlog. Op Zuid-Beveland zijn alleen al 87 vliegtuigen neergestort tijdens de Tweede Wereldoorlog; op het vaste land. "Stel je ligt lekker te slapen, er komt een Duits vliegtuig over die is beschoten en die valt op je huis. Geluk en pech liggen zo dicht bij elkaar dan." Verhalen van mensen die uit hun bed de tuin in zijn geblazen en daarbij ongedeerd bleven, dat soort verhalen probeerden De Meester en Stoutjesdijk te vertellen in hun boek.

'Ineens was ik volwassen'

Stoutjesdijk brengt het verhaal van een mevrouw die zij speciaal voor het boek hebben gesproken. Als meisje zat zij in het ruim van een convooivaarder met haar ouders, die toen door de Engelsen werd aangevallen. Maar pa en ma gingen tóch naar boven om te sturen. Op dat moment, werden ze beschoten. Vader stierf aan boord, moeder raakte snel gewond. Stoutjesdijk: "Ze zei tegen ons: 'Ineens was ik volwassen'. Dat blijft je bij."

