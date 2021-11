Zeeuwse Chantal zit tussen de beren, maar heeft ze nog niet gezien of gehoord

Zeeuwse Chantal Piët geniet van haar rondreis in de Verenigde Staten (foto: Chantal Piët)

"Er zijn hier beren, giga grote zwarte beren," zegt Chantal lachend. "Ik heb ze nog niet gezien of gehoord."

De grond is hoog begroeid met gras en varens. "Je hoort dan de hele tijd geritsel. Het is hier superdonker." Chantal moet denken aan de serie Lost waarin een paar mensen na een vliegtuigcrash stranden op een tropisch eiland.

"We zitten ongeveer in het midden van de VS. Het is heel vochtig en warm." De beren heeft Chantal nog niet ontmoet, maar de muggen wel. "Het is hier tropisch."

Krokodillen

Eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw. De omgeving waar Chantal nu is doet haar denken aan Zeeland. "Als het gaat om het water. Er zijn hier moerassen met krokodillen. In deze omgeving heeft de orkaan Katrina in 2002 flink huisgehouden."

