Tegenstanders hebben het nakijken, stalen voetgangersbrug over Kaai in Sluis komt er

Vijf jaar na het besluit van de gemeenteraad van Sluis om 150.000 euro vrij te maken voor de bouw van de brug, ligt deze er nog steeds niet. Vorig jaar sprak wethouder Peter Ploegaert nog de hoop uit dat deze er vóór kerst van dit jaar zou liggen. Maar zoals het er nu naar uitziet, start de bouw op z'n vroegst pas dit voorjaar.

De gemeente moet het werk nog aanbesteden. Het is de vraag of een aannemer de klus nog voor het oorspronkelijke bedrag kan klaren. Als meer geld nodig is, moet het college mogelijk terug naar de gemeenteraad en dan begint de hele discussie misschien weer van voren af aan.

De voetgangersbrug over de Damsche Vaart moet de beide kanten van de Kaai met elkaar verbinden. Het idee in 2016 was om het westelijk deel beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek en horecazaken en winkels te verleiden om zich aan deze stille kant van de Kaai te vestigen.

Aantasting silhouet van Sluis

Van meet af aan was er veel weerstand tegen het plan en stonden tegenstanders en voorstanders lijnrecht tegenover elkaar. Met aan de ene kant, een groep inwoners onder de naam 'Een brug te veel', de Stadsraad Sluis, de Heemkundige Kring en de erfgoedvereniging, die de brug een ijzeren gedrocht, absurd en onnodig en een aantasting van het silhouet van Sluis noemden. En aan de andere kant, de actiegroep 'In Sluis blijven we bruggen slaan' en een groep ondernemers, die de brug juist een grote meerwaarde voor Sluis vinden. Ook de politiek was sterk verdeeld.

Door een technische fout in de vergunning, moest de procedure in 2018 al eens opnieuw. En in de coronaperiode stelden oppositiepartijen zich de vraag of er voor het geld voor de brug geen beter doel te vinden was.

Stadsraad is geen belanghebbende

Afgelopen zomer vocht de Stadsraad Sluis de aangepaste omgevingsvergunning aan bij de rechtbank. De stadsraad vroeg een voorlopige voorziening aan, waarmee de procedure voorlopig kon worden stopgezet. Maar de rechtbank schoof de bezwaren aan de kant en stelde dat de Stadsraad niet-ontvankelijk is, omdat de stichting geen rechtstreeks belang heeft bij de aanleg van de brug.

Volgens de rechtbank zijn de doelstellingen van de Stadsraad onvoldoende concreet en te algemeen geformuleerd. Ook heeft de stichting niet in haar statuten vastgelegd dat zij haar doel wil bereiken door gerechtelijke procedures te voeren.

Je vraagt je af wat voor zin het heeft om je als Stadsraad hard te maken voor de inwoners, als er toch anders wordt beslist" Rudi Beun, Stadsraad Sluis

Voor Rudi Beun van de Stadsraad is die uitspraak onbegrijpelijk én frustrerend. Ook voor de vrijwillige bestuursleden, die toch al lastig te vinden zijn. "Je vraagt je af wat voor zin het heeft om je als Stadsraad hard te maken voor de inwoners, als er toch anders wordt beslist. Je zit er voor spek en bonen bij. De bevolking zegt ook tegen ons: het helpt toch allemaal niks."

In de pap brokkelen

Wim Eggermont van de actiegroep 'Een brug te veel' spreekt van een enorme domper. "We hadden ons juist tot de stadsraad gewend omdat individuele burgers die niet aan de Kaai wonen, in een gerechtelijke procedure niets in de pap te brokkelen hebben. De Stadsraad kon dat wel."

Hij blijft bij het standpunt dat de brug 'een aanfluiting is' en na het faillissement van het café aan de overkant, ook helemáál niets meer toevoegt. "Sluis zou beter investeren in dingen waar de mensen echt wat aan hebben."

Een streep onder zetten

Sluissenaar Frank Faes van 'In Sluis blijven we bruggen slaan' en gemeenteraadslid Sjaak Quaak, beiden groot voorstanders van de brug, hopen dat de overspanning er nu zo snel mogelijk komt. Faes: "Het is een democratisch genomen besluit geweest. Jammer dat het vijf jaar heeft moeten duren. Maar goed dat we hier nu een streep onder kunnen zetten." Voorzichtig zijn ze nog wel, want de staalprijs is inmiddels flink gestegen. "Maar misschien kan de constructie wel goedkoper", denkt Frank Faes.

