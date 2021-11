Boomfeestdag in Zeeland: duizenden bomen geplant

In Scherpenisse plantten leerlingen van de Groen van Prinstererschool en Oosterscheldeschool bomen in de nieuwe speeltuin De Speelkrael in het dorp. Er werden 21 bomen in de grond gezet. Naast knotwilgen ook linde, honingboom, veldesdoorn, zomereik, zoete kers, amberboom en walnoot.

De 9-jarige Bente Bronkhorst weet precies hoe er te werk moet worden gegaan. "Je moet een gat graven en dan de boom er inzetten. Zorgen dat de boom rechtstaat en dan weer zand in de kuil scheppen."

De boomfeestdag in Scherpenisse (foto: Omroep Zeeland)

Het bleef vandaag in de provincie niet bij de 21 nieuwe bomen in Scherpenisse. Zo werd bij de Prins Willem van Oranjeschool in Terneuzen begonnen met de aanleg van een natuurspeeltuin van 7.000 vierkante meter. Daarvoor werden kastanje-, eiken- en fruitbomen geplant. De natuurspeeltuin moet twee gebouwen met elkaar verbinden, legt directeur Ronaut den Hollander uit.

Fruit plukken en eten

Het is de bedoeling dat de natuurspeeltuin ook voor eten zorgt. In de tuinen worden appel- en perenbomen geplant. Later kunnen de leerlingen het fruit plukken om op te eten.

Dat er minder beton en meer groen op de schoolpleinen komt, is volgens de directeur belangrijk. "Kinderen zitten veel binnen achter het beeldscherm, sommige huizen hebben geen tuin. Je moet lekker klimmen en bouwen en kunnen rennen met zijn allen. Lekker buiten zijn in de directeur", aldus de directeur in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland.

Aanleg van natuurlijke speeltuin bij Prins Willem van Oranjeschool (foto: Prins Willem van Oranjeschool)

Leerlingen van basisscholen uit Borssele, Axel en Oostburg hebben geholpen met het planten van 2.000 bomen naast het tolplein van de Westerscheldetunnel. Dat zijn ook nog eens leerlingen die de geplante bomen bijna dagelijks tegenkomen. Zij worden iedere dag met de bus naar het tolplein gebracht.

Het initiatief van het planten van de duizenden bomen komt van de Rotaryclub Westdorpe/Zelzate Euregio in samenwerking met Natuurmonumenten.