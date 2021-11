Veerse wethouder blijft makkelijk overeind na motie van wantrouwen

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

Wat is er aan de hand? De VVD en Hart voor Veere vinden dat wethouder Chris Maas zich niet als wethouder heeft gedragen als het gaat om het verstrekken van informatie over het dossier 'Kaasboerterrein'. Op dat terrein buiten Biggekerke wil projectontwikkelaar Dormio een hotelcomplex bouwen met meer dan 170 suites, op basis van een vergunning uit 2011. Er is veel weerstand tegen het project, maar de ontwikkelaar staat juridisch sterk.

Fractievoorzitter van de VVD Marin van den Berge bleef bij het standpunt dat niet op tijd bepaalde informatie was gedeeld. Stijn van Kervinck van Hart voor Veere beaamde dat: "Het gaat niet zozeer om de inhoud van de informatie, maar om het moment dat het werd gedeeld." Andere partijen begrepen, net als de wethouder, ook de motie niet. PvdA fractievoorzitter Peter Meijs vroeg zich hardop af of er misschien andere motieven voor de motie waren. Dat werd door Marin van den Berge tegengesproken. Sylvia Sparrenboom van Dorpsbelangen en Toerisme vond de motie onplezierig en onnodig. Zij vond dat de wethouder bijzonder actief informatie had gedeeld.

Erfenis van drie gemeenteraden en colleges

Wethouder Maas wees op de gevoeligheid van het dossier en nam voor een gedeelte de schuld op zich dat de vergunning voor het hotel uit 2011 niet eerder werd ingetrokken: "Maar daar zijn drie colleges en gemeenteraden ook bij geweest." Vervolgens liep hij de punten af waarop hij volgens de indieners van de motie niet op tijd informatie met de raad had gedeeld, en weerlegde de kritiek aan de hand van een opgestelde tijdlijn.

VVD fractieleider Marin van den Berge (foto: Omroep Zeeland)

Na een korte schorsing werd duidelijk dat de SGP/CU de motie niet meer zou steunen, hoewel dat een paar weken geleden anders was. Fractievoorzitter Ad Maris vertelde dat de fractie na lang beraad nog steeds van mening was dat het schortte aan informatie, maar dat dit inmiddels beter was geworden. "En als we wethouder Chris Maas hierom weg zouden sturen, dan zouden we zijn inzet voor andere dossiers, zoals het sociale domein, tekort doen", zei Maris.

Geheimhouding zit toelichting in de weg

Marin van den Berge voerde nog aan dat een aantal redenen voor het indienen van de motie van wantrouwen niet kon worden toegelicht, omdat er op een aantal punten geheimhouding ligt. Het mocht niet baten. Met een ruime meerderheid werd de motie van tafel geveegd.

