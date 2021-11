Goedemorgen! Nieuwe brug in Sluis, coronapiek en zaak Ichelle en drugslab Westdorpe opnieuw voor de rechter

Crystal methlab in Westdorpe ontdekt, vijf mannen aangehouden (foto: HV Zeeland)

En dan nog meer nieuws vanuit de rechtbank: vandaag vindt de derde pro formazitting plaats in de zaak Ichelle van de Velde uit Oostburg. Een 45-jarige vrouw uit Aardenburg wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Ichelle. Ichelle verdween half december 2020. Zowel politie als vrienden en familie zochten verschillende keren tevergeefs naar haar. Op 9 februari 2021 werd een bekende van Ichelle, de 45-jarige vrouw uit Aardenburg, aangehouden. Vandaag zal deze zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.

Corona

De coronapandemie heeft een nieuw Zeeuws record bereikt: er zijn 363 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het hoogste cijfer ooit op een dag in Zeeland. Ook meldt het RIVM dat er drie Zeeuwen met corona in het ziekenhuis liggen, een Middelburger, een Terneuzenaar en en een inwoner van Reimerswaal. Er zijn geen overlijdens. Vanmiddag brengen we je, zoals elke dag, op de hoogte van de nieuwe coronacijfers.

Volgens Erik van Merrienboer, sinds korte tijd de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, is het echt nodig om weer een beroep te doen op iedere inwoner, om het oplopend aantal coronabesmettingen terug te dringen. De cijfers komen voor hem niet als een verrassing: "Maar ze gaan nu wel erg hard en eerder dan we gedacht hadden."

Uitzicht over de Kaai in Sluis, hier moet de brug ongeveer komen. (foto: Google Maps)

De vergunning voor de aanleg van de omstreden voetgangersbrug over de Kaai in Sluis is 'onherroepelijk geworden'. Dat betekent dat niets meer in de weg staat voor de bouw van de stalen brug. Vijf jaar geleden besloot de gemeenteraad van Sluis 150.000 euro vrij te maken voor de bouw van de brug. Zoals het er nu naar uitziet, start de bouw op z'n vroegst pas dit voorjaar. In Sluis is veel discussie over de brug.

Popronde in Middelburg

Ook vanavond veel nieuws, want de Zeeuwse agenda's staan weer vol: het 'grootste reizende festival van Nederland' strijkt neer in Middelburg. De veertiende editie van de Popronde Middelburg bevat dit jaar zestien acts op acht locaties, waaronder kroegen, restaurants, cafés en podia. Om 19.30 uur vanavond wordt het startsein gegeven in podium De Spot.

Stadsgezicht in Veere (foto: Adrie Gideonse, Veere)

Het weer

Vandaag krijgen we in Zeeland veel bewolking met af en toe een kleine bui of motregen. Maar niet getreurd: vanmiddag kan de zon doorbreken. Het wordt maximaal 11 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.