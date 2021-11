Jacqueline is hulpsinterklaas voor vierhonderd kinderen: 'Iets geven is zo veel mooier dan iets krijgen'

Het is elk jaar weer een uitdaging om al het geld binnen te halen om de cadeaus van te betalen (foto: Omroep Zeeland)

"Twee cadeautjes voor elk kind: iets functioneels en een stuk speelgoed", zegt ze. Per kind is er een budget van ongeveer veertig euro. De studeerkamer, badkamer en logeerkamer liggen vol met de pakjes van de goedheiligman. "Nu zijn het nog stapels, maar straks gaan we de cadeaus verdelen in zakken per gezin. Als het zo ver is heeft mijn man wat moeite om in bed te komen, maar gelukkig is hij de Sint ook goedgezind", lacht ze.

Stichting begon heel klein

Het initiatief begon ruim tien jaar geleden, heel klein, met het helpen van een tiental kinderen door twee dames: Trees Adriaansen en Marlies Boddaert, de vriendin van Jacqueline. Toen Marlies in 2017 overleed heeft Jacqueline beloofd zich in haar plaats voor het goede doel in te zetten.

"Elk kind moet na pakjesavond op school een verhaal kunnen vertellen over zijn cadeautjes. We hoorden zelfs verhalen dat kinderen zich uit schaamte ziekmeldden de dag na pakjesavond. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn", zegt ze.

Vanuit die gedachte zet stichting Sint Helpt zich al jaren in zodat kinderen tot ongeveer 12 jaar, waarvan de ouders gebruik maken van de voedselbank, ook een cadeau krijgen van Sinterklaas. "We kiezen bewust voor nieuwe spullen, omdat de kinderen al vaak iets krijgen dat tweedehands is. Dan hebben ze eens echt iets nieuws, helemaal van zichzelf", legt Jacqueline uit.

Uitdaging om genoeg geld op te halen

Het is elk jaar weer een uitdaging om al het geld binnen te halen om de cadeaus van te betalen. "Het gaat al gauw om ruim 17.000 euro. In aanloop naar Sinterklaas ben ik veel op pad om te praten met mensen over onze stichting, in de hoop dat ze ons willen steunen." De komende weken gaat Jacqueline de cadeaus verdelen en worden ze voor pakjesavond afgegeven bij de zeven uitgiftepunten van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.

Ondanks dat het veel werk is in de laatste maanden van het jaar heeft Jacqueline nog geen moment gedacht aan stoppen, ze doet het met liefde. "Ik doe dit natuurlijk ook niet alleen, in totaal zijn we met z'n vieren. Iets geven is zo veel mooier dan iets krijgen. En, je kan niet tegen een 3-jarig kindje zeggen dat ze dit jaar nog wel een cadeautje van Sinterklaas krijgt en volgend jaar niet meer."