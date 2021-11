Evenementenorganisaties zien met angst en beven persconferentie tegemoet: '6.500 kaarten verkocht, maar we hebben er buikpijn van'

Organisatoren zijn ook bang voor de evenementen van aankomend weekend (foto: ANP)

"We hebben er buikpijn van." Medeorganisator Niels Janssens van Q2Events, dat het Foute Feestje XXL organiseert, hoopt dat eventueel nieuwe maatregelen pas maandag ingaan, maar is er niet gerust op. "Het voelt als een soort casino."

Alle kaarten voor het evenement zijn uitverkocht en de opbouw is vandaag begonnen. De organisatie heeft veel geld in het evenement gestopt. Het afblazen zou volgens de organisatoren dan ook een financiële klap zijn. "De zoveelste klap", vertelt Janssens. Ook in augustus werd op het laatste moment een feest afgezegd dat al helemaal was opgebouwd.

'Ticketverkoop in Zeeland ligt stil'

Ook Frans Lievens, directeur van de drie grote schouwburgen in Zeeland, is er niet gerust op. De ticketverkoop ligt sinds het nieuws over het OMT-advies stil en het is afwachten of voorstellingen vanaf dit weekend doorgaan.

"Als we nu weer moeten terugschakelen, werken ze ons de diepte in", vertelt Lievens. Hij zou het onterecht vinden als de deuren van zijn theater weer moeten sluiten, nu alles weer een beetje normaal loopt. "Ik hoop dat de overheid hier nog eens goed over nadenkt."