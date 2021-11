Verdachten crystal methlab: Wij produceerden geen drugs, maar waren er voor andere klusjes

In het lab werd een grote hoeveelheid crystal meth aangetroffen door de politie (foto: HV Zeeland)

De advocaat van een 40-jarige Mexicaan zegt dat zijn cliënt in het pand was voor schoonmaakwerk en om iets aan de leidingen te doen. Daarom zou zijn cliënt bij een eventuele veroordeling een straf moeten krijgen, gelijk aan het voorarrest van bijna een jaar. Wat hem betreft komt de Mexicaan dus snel weer op vrije voeten.

'Politie had inval niet mogen doen'

In zijn betoog is de advocaat ook kritisch op de politie, die wat hem betreft nooit de inval hadden mogen doen op maandag 30 november vorig jaar waarbij het crystal methlab werd opgerold dat nog volop in bedrijf was. De advocaat zegt dat de politie alleen vermoedens had en daarom geen inval had mogen doen. Die inval van de politie was wat hem betreft dus niet rechtmatig. "Als de rechtbank daar in de uitspraak in meegaat, is al het bewijs in dit dossier niet rechtsgeldig." De advocaat van een 31-jarige man uit de Dominicaanse Republiek zet ook vraagtekens bij de inval.

De 40-jarige Mexicaan zegt dat in de korte tijd dat hij in het laboratorium aanwezig was, nooit zoveel drugs konden worden geproduceerd als wat er gevonden is. Volgens hem waren er in het verleden meer mensen betrokken bij het laboratorium.

'Lassen in plaats van drugs produceren'

Een 49-Mexciaan ontkent ook maar iets met het drugslab te maken te hebben. Zijn advocaat zegt dat hij boven aan het werk was en daar waren geen drugs. De verdachte moest daar gaan lassen, is de lezing van de advocaat. De officier van justitie spreekt dat tegen. Volgens hem is er niets gevonden wat de verdachte had moeten lassen, waarmee hij dat had moeten doen en waar hij de leidingen aan had moeten sluiten.

Waar gaat deze zaak over? Het drugslab werd vorig jaar op 30 november ontdekt op een boerenerf bij Westdorpe door een onderzoek naar een groep die op grote schaal crystal meth zou maken. Ook in dit drugslab werd crystal meth geproduceerd. Volgens de tenlastelegging gaat het om ongeveer 278 kilogram crystal meth-kristallen en 350 liter crystal meth-olie. Twee Mexicanen (nu 40 en 49) en drie Dominicanen (31, 54 en 57 jaar) werden dezelfde dag aangehouden, een 55-jarige Tilburger twee maanden later. De Nederlander en één van de Dominicanen die in Rotterdam woont, zitten niet meer in voorarrest. De andere verdachten wel, zij hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De bewoners van het perceel, een man en een vrouw, zijn eerder ook opgepakt. Zij zijn nog steeds verdachten. Na de uitspraak in deze zaak, maakt het OM een beslissing over hun vervolging. Het Openbaar Ministerie eiste afgelopen dinsdag vijf jaar cel tegen de zes verdachten.

De advocaat zegt dat duidelijk is dat er een drugslab was, dat er drugs gevonden zijn en dat zijn cliënt daar is aangehouden. Hij noemde de verdachten arme sloebers die niet de grote bazen in de groep zijn. Dat wordt door het Openbaar Ministerie erkend.

Mexicaan wil niet veroordeeld worden vanwege achtergrond

De verdachte zegt dat hij de dag van de inval voor het eerst aan het werk was als lasser bij het drugslab en dat hij kan bewijzen dat hij vlak voor de arrestatie ander werk deed in Amsterdam. De verdachte besluit zijn verhaal dat hij niet veroordeeld moet worden omdat hij Mexicaan is. Volgens het OM worden er in crystal methlabs vaak Mexicaanse koks aangetroffen. Omdat zijn rol niet duidelijk is - het werken als lasser, dat is volgens de advocaat onvoldoende voor een veroordeling - vraagt de advocaat om vrijspraak.

De advocaat van een 57-jarige man uit de Dominicaanse Republiek zegt dat haar cliënt niet gezien moet worden als een verdachte, maar als een slachtoffer. Volgens de advocaat is de verdachte in erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. Ze zegt dat de man vreesde voor zijn leven. Toen de politie binnenviel zou hij bang geweest zijn dat de organisatie achter het drugslab binnenkwam om hem "op te ruimen".

De advocaat zegt dat haar cliënt niet wist waar hij zou gaan werken. De man heeft volgens haar aan alle onderzoeken meegewerkt en wordt daarom bedreigd. Hij is daarom naar een andere afdeling in de gevangenis geplaatst. De verdachte is zelf niet aanwezig vanwege hevige rugklachten.

Ook de advocaat van een 40-jarige man uit Mexico vraagt om vrijspraak. Zijn cliënt was volgens de advocaat als schoonmaker in het drugslab. Dat kan niet gezien worden als het helpen van het produceren van crystal meth.

De advocaat die een 55-jarige man uit Tilburg bijstaat zegt dat zijn cliënt financieel aan de grond zet en daarom al het werk aanpakte wat hij kon krijgen. Zo werd hij naar eigen zeggen ingehuurd als klusjesman om aan de elektra en afzuiging te werken aan het crystal methlab.

Afgelopen dinsdag begon de zaak. Eerst heeft de rechtbank naar het dossier gekeken. Daarna kwam het Openbaar Ministerie met een strafeis van ruim vijf jaar cel voor de zes verdachten. De advocaat zegt dat het niet de insteek was om een bijdrage te leveren aan de productie van drugs. De vijf jaar cel die geëist werd tegen alle verdachten vindt de advocaat hoog in verhouding tot uitspraken in andere drugszaken.

Het Openbaar Ministerie ziet de rol van de verdachte wel als essentieel. Als hij de elektra en de afzuiging niet had aangelegd, hadden er volgens het OM vijf dode mensen in het lab gelegen.

Schoonmakers, loodgieters en lassers

Vijf van de zes verdachten zijn door de politie bij de inval in het drugslab aangehouden. Het lab was toen volop in bedrijf. Een zesde verdachte die als klusjesman werk zou hebben gedaan voor het lab is later gearresteerd. Dat was een man uit Tilburg. De vijf verdachten die bij het lab werden aangetroffen waren twee Mexicanen en drie Dominicanen.

