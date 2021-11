Gaan er nog sinterklaasintochten door dit jaar?

De intocht van Sinterklaas in Middelburg is dit jaar aangepast. (foto: Omroep Zeeland)

Middelburg besliste half oktober al dat de traditionele intocht op de Rouaanse kaai geen optie was om Sinterklaas te ontvangen. Er wordt nu een rondgang door de stad gehouden op zaterdag 13 november. De route die de Sint gaat afleggen wordt vooraf niet bekendgemaakt om opstoppingen te voorkomen. Op die manier is het dus een doorstroomevenement, dat gewoon door zou kunnen gaan.

Alsnog afgelast

In Vlissingen zou Sinterklaas nog traditiegetrouw met de boot aankomen in de Koopmanshaven, maar ook daar besloot Sinterklaas enkel een rondje door de stad te gaan maken op zijn paard.

In Wemeldinge wordt de Sint elk jaar ontvangen in de haven door de plaatselijke basisschool die de intocht organiseert. Zij hadden eerder al besloten om dit jaar van de intocht per boot af te zien en Sinterklaas gewoon op school te verwelkomen.

Op Schouwen-Duiveland heeft Brouwershaven besloten om de intocht helemaal af te blazen. In de smalstad zijn momenteel straten opgebroken en wordt de Markt heringericht waardoor het publiek tijdens een intocht niet voldoende kan doorstromen. Dit jaar worden de presentjes van de Sinterklaasvereniging bij de kinderen aan huis afgeleverd.

Op Schouwen-Duiveland heeft Brouwershaven besloten om de intocht helemaal af te blazen (foto: Omroep Zeeland)

De Oranjevereniging in Kapelle organiseert elk jaar de intocht van Sinterklaas in het dorp. Voor Wilma van Hoorn was geen intocht geen optie." Vorig hebben die kinders ook al niks gehad, dus we vonden dat we het dit jaar in elk geval een beetje feestelijk moeten maken".

Alles buiten voor de veiligheid

Sinterklaas komt in Kapelle met de trein aan en gaat in optocht naar het gemeentehuis waar burgemeester Fons Naterop en kinderburgemeester Steyn Almekinders hem opwachten. Alle activiteiten zijn buiten georganiseerd dus het is hopen op mooi weer in Kapelle op zaterdag 20 november.

Het wel of niet doorgaan van de sinterklaasintocht overschaduwt tot nu toe de pietendiscussie. Of heeft die strijd inmiddels zijn langste tijd gehad? In Zeeland lijken vooral de dorpen vast te houden aan de tradities van een zwarte piet. De steden kiezen veelal voor een roetveegpiet.

De gemeente Tholen heeft een wat ongewone variant. Hier zijn de pieten niet pikzwart, maar bruin met zwarte roetvegen. Oostkapelle maakt het dit jaar letterlijk het bontst. Daar zijn de pieten geel met blauw.

Grootste kernen op de kaart

Onderstaande kaart laat de pietenkleur zien in de grootste kern van iedere gemeente.

De landelijke aankomst van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 13 november en wordt op televisie live uitgezonden door de NTR vanaf 12:00 uur.