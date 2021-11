Reimerswaal op koers bij huisvesten statushouders: 'Ten onrechte aan de schandpaal'

Reimerswaal heeft de wachtlijst nagenoeg weggewerkt. (foto: Pixabay)

In de brief kreeg de gemeente Reimerswaal de opdracht om een plan van aanpak te maken om de achterstand in te halen. Maar, volgens wethouder Verburg was de brief dus volledig onterecht. "In juli was er wel nog sprake van een achterstand", moet Verburg toegeven. Destijds zouden achttien statushouders nog wachten op een woning, waaronder een gezin van elf. Maar de gemeente heeft volgens de wethouder in de zomerperiode een stevige inhaalslag gemaakt. Het gezin is inmiddels ondergebracht in twee woningen en ook voor vier anderen is een huis gevonden.

Nog drie wachtenden

Daarmee zijn er slechts drie wachtenden over en ook voor hen is nog vóór het einde van het jaar een woning, belooft de Reimerswaalse wethouder. "We voldoen dus aan de verplichting van het Rijk om dit jaar 39 statushouders onder te brengen in onze gemeente."

Negatieve publiciteit

Verburg zegt het te betreuren dat de provincie gedateerde cijfers in de brief gebruikt heeft en hierdoor negatief in de publiciteit gekomen is. Volgens woordvoerder Ilona Vette van de provincie Zeeland klopt het dat de gegevens van juli zijn gebruikt. "Toen voldeed Reimerswaal niet aan de huisvestingsverplichting."

Een hoop gebeurd

"Deze procedure neemt de nodige tijd in beslag, met ook een zomervakantie ertussen", geeft de woordvoerder toe. "In de tussentijd is er inderdaad een hoop gebeurd", merkt Vette op. Ze bevestigt dat een plan van aanpak nu niet meer nodig is.

