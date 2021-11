Vrouw die van moord op Ichelle wordt verdacht, mag niet op bezoek bij zieke moeder

Ichelle van de Velde (foto: Familie Ichelle van de Velde)

In een korte zitting werd vandaag besproken wat de stand van zaken van de onderzoeken is. Deze blijken nog niet helemaal klaar te zijn, zo moeten er nog getuigen worden gehoord. Het Openbaar Ministerie hoopt begin februari het strafdossier compleet te hebben.

Vrouw ontkent moord

De verdachte uit Aardenburg, die in februari werd opgepakt, was vandaag niet aanwezig in de rechtbank. Ze ontkent betrokken te zijn geweest bij de moord zelf en zegt alleen het lichaam onder dwang te hebben gedumpt.

Over deze zaak Ichelle van de Velde uit Oostburg verdween half december vorig jaar. Zowel politie als vrienden en familie zochten verschillende keren tevergeefs naar haar. Op 9 februari 2021 werd een kennis van Ichelle aangehouden als verdachte. Het gaat om een 45-jarige vrouw uit Aardenburg die een winkel heeft in dezelfde straat als waar Ichelles naaiatelier gevestigd was. Daarna werd het stoffelijk overschot van Ichelle teruggevonden in het water bij Retranchement. De verdachte zit nog steeds vast en wordt verdacht van de moord op Ichelle. De vrouw ontkent Ichelle te hebben gedood, maar heeft wel verklaard een deel van het lichaam in het kanaal te hebben gedumpt. Haar partner had een verhouding met Ichelle.

Haar advocaat verzocht de rechtbank vandaag om zijn cliënt de mogelijkheid te geven haar moeder in het ziekenhuis van België te bezoeken. Bij de 79-jarige vrouw is leukemie geconstateerd, daarnaast heeft zij op dit moment longontsteking wat haar gezondheid broos maakt.

Boosheid bij moeder Ichelle

Volgens de raadsman is haar moeder één van de weinigen met wie de verdachte contact heeft vanuit de gevangenis. Het verzoek leidde zichtbaar tot boosheid bij de moeder van Ichelle. De voorzitter van de rechtbank maande haar met een handgebaar vriendelijk tot bedaren.

De officier van justitie was van mening dat het verzoek voor het ziekenhuisbezoek zou moeten worden afgewezen. Hij wees de rechtbank erop dat de verdachte sinds 2018 haar moeder niet meer zag. Pas sinds zij in de gevangenis zit, is er weer telefonisch contact.

Niet terminaal

De rechtbank wees het verzoek inderdaad af, omdat de vrouw verdacht wordt van een zeer ernstig delict. Dit tot opluchting van de moeder en familie van Ichelle. De rechtbank vindt dat er andere manieren zijn waarop de verdachte contact kan hebben met haar moeder zoals beeldbellen.

Op 2 februari staat opnieuw een tussentijdse zitting gepland, in het voorjaar van 2022 moet de inhoudelijke behandeling plaatsvinden.

