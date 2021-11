Het blijft rustig op de elfde van de elfde in Kloosterzande

Kan de schmink weer uit de kast of gooit corona opnieuw roet in het eten? (foto: Manuel Eijsackers)

Hij was samen met Jan Vinke, 'advizeur' van bouwvereniging De Ventjes uit Sas van Gent, te gast in radioprogramma De Zeeuwse Kamer. In Sas blijft het vandaag ook stil. Al hoopt Vinke zaterdagochtend wel Prins Carnaval bekend te maken en daarna op kroegentocht te gaan. "Binnen de huidige maatregelen gaat dat feestje wel gewoon door. Er is een polsbandje voor feestvierders die een QR-code hebben. We zijn natuurlijk wel in afwachting van wat er morgen weer uit de hoge hoed wordt getoverd tijdens de persconferentie."

Liever op de bank, dan aan het bier

Ondanks dat De Frel het jammer vindt, denkt hij dat hij de goede beslissing heeft genomen om niks te organiseren. "Zeker als je ziet hoe groot de druk momenteel op de zorg is." Vinke deelt de zorg om de zorg. "Maar het houdt een keer op. Als carnaval in het voorjaar weer niet doorgaat, zou het de derde keer zijn dat er geen stoet is in Sas van Gent. In 2019 ging hij ook niet door vanwege de harde wind. Bij de kleinere clubs is er al minder activiteit. Je hoort signalen dat mensen het wel lekker op de bank vinden, krijg dat maar weer eens allemaal opgestart."

Het is gewoon ontspanning, je kop leegmaken van een heel jaar zorgen en werken. " Jan Vinke over carnaval

Sowieso heeft de coronaperiode grote impact gehad op het carnavalverenigingsleven in Zeeuws-Vlaanderen. Zo heeft Vinke wel de leden van zijn eigen vereniging gezien de afgelopen twee jaar, maar die van de andere clubs niet. Datzelfde geldt ook voor De Frel. "Wij zien elkaar af en toe eens op een vergadering, maar daarbuiten is er weinig gebeurd." Hij hoopt snel op duidelijkheid van de overheid. "Een wagen is niet binnen twee weken gebouwd."

De vraag is of carnaval volgend jaar wel doorgaat (foto: Omroep Zeeland)

Toch is het enthousiasme bij De Kloorianen nog wel groot. Ze hebben namelijk een nieuw onderkomen toegewezen gekregen voor de verschillende bouwclubs van de vereniging. Vanaf september 2022 hebben ze een nieuwe loods in Walsoorden. "Dat was dringend nodig. Vroeger zaten de clubs in boerenschuren, maar daar zaten de boeren niet meer op te wachten. In Hulst was er een loods, maar die stond al vol."

Alááááf of toch elf? De elfde van de elfde, 11 november, is de start van het carnavalsseizoen. Op deze dag wordt Prins Carnaval bekendgemaakt en het is de dag waarop de Raad van Elf voor het eerst vergadert over het komende carnaval. Waarom op deze dag? Veruit het meest gehoorde antwoord is dat het getal elf al eeuwenlang bekend staat als het getal van dwazen en gekken. Een andere theorie is dat elf te maken heeft met armoede. In de middeleeuwen werd er ook voor kerst gevast. Niet uit religieuze overwegingen, maar uit armoede. Daarmee begonnen ze op 12 november, de dag ervoor werd nog even goed gefeest. Het was tenslotte toch al een feestdag, namelijk Sint-Maarten. Mogelijk is de carnavalsroep alaaf een verbastering van elf.

De mannen kijken alweer uit naar carnaval. "De vriendschappen in het dorp, iedereen helpt elkaar. Je ziet dan kameraadschap overal, dat vind ik het mooist aan carnaval," aldus De Frel. Ook voor Vinke betekent het feest veel: "Het is gewoon ontspanning, je kop leegmaken van een heel jaar zorgen en werken. In Sas van Gent leeft dat enorm, het is het feest van het jaar."

Luister hieronder De Zeeuwse Kamer over carnaval terug.

Jan Vinke en Ralph de Frel over de elfde van de elfde

