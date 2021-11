Archeoloog genoot van opgraving boerderij: 'Eén van de bijzonderste dingen die ik tot nu toe heb meegemaakt'

Kiburg en Kerckhaert onderzoeken de restanten in hun kantoor in Zaamslag. Op tafel liggen de pottenscherven, glazen sieraden en botresten uitgestald: "We hebben onder andere houten constructiebalken, vaatwerk en speelschijfjes gevonden. Kinderen speelden daar waarschijnlijk mee in hun vrije tijd. Zo kunnen we dus een beeld vormen van hoe het leven er tweeduizend jaar geleden op Tholen uitzag", vertelt Kiburg.

Veel informatie over de Pre-Zeeuwen

Kerckhaert is in zijn nopjes met de vondst: "Het is een geheel. Je kunt zowel construeren hoe de boerderij eruit zag, als ook zien wat er in die boerderij gedaan werd. Het past allemaal bij elkaar en geeft heel veel informatie over de Pre-Zeeuwen."

Karel-Jan Kerckhaert en Juanita Kiburg laten hun vondsten zien (foto: Omroep Zeeland)

De komende twee jaar worden de restanten van de boerderij op verschillende plaatsen in Nederland door specialisten onderzocht. Zo gaan de glazen sieraden bijvoorbeeld naar Limburg: "Na die twee jaar hebben we een onderzoeksrapport en hopen we de vondsten voor het Zeeuwse publiek te kunnen tentoonstellen."

De glazen armbanden die werden gevonden in Poortvliet (foto: Omroep Zeeland)

