Provinciale Corona Unit schaalt weer op in bedden

Zorgmedewerker in een zorghuis buiten Zeeland (archieffoto) (foto: ANP)

In de PCU worden oudere coronapatiënten opgevangen die niet naar het ziekenhuis hoeven, maar wel hulp nodig hebben omdat ze niet thuis of in het verpleeg- of verzorgingshuis kunnen uitzieken.

'Aantal kleine clusters besmettingen'

De verpleeghuizen laten in een gezamenlijke verklaring weten dat het gaat om een "aantal kleine clusters besmettingen, verspreid door heel Zeeland". Positief geteste cliënten gaan in quarantaine, de overige bewoners worden in de gaten gehouden. "Wordt er getest in een woning? Dan is bezoek soms korte tijd niet mogelijk", geven de verpleeghuizen aan. "We bekijken per situatie wat nodig is."

Voor medewerkers en bezoekers is het dragen van een (neus)mondmasker in alle verpleeghuizen in Zeeland weer verplicht.

Boostervaccin

Ook bereiden de verpleeghuizen zich achter de schermen al voor op het toedienen van een boostervaccin. "Zoals het er nu naar uit ziet, krijgen de ouderen op zijn vroegst begin volgende maand een boostervaccin. Omdat we het belang inzien van een extra prik en dus graag snel willen handelen zodra bekend is wanneer de vaccins geleverd worden, zijn we al volop in voorbereiding."