Hatseflats! Even op de foto met Peter Gillis: vooral jongeren komen af op signeersessie

Het zijn vooral jongeren die op de foto willen met de selfmade miljonair (foto: Omroep Zeeland)

Onder het grote publiek is hij bekend door zijn eigen televisieprogramma op SBS6. Gillis en zijn gezin worden daar gevolgd in hun privéleven en in hun werkzaamheden voor de verschillende vakantieparken die hij bezit. Hij staat bekend om zijn uitspraken Hatseflats en Massa is Kassa. "Eerst zag ik het niet zo zitten, zo'n realityshow, het kost veel tijd. Maar ze bleven het maar vragen en uiteindelijk hebben we een proef gedaan. Maandag is het vijfde seizoen van start gegaan."

'Ik heb het zelf nog niet helemaal gelezen'

Voor zijn boek is hij in Zeeland, om te signeren bij twee boekhandels: in Goes en Kapelle. Gillis: "Dat boek wilde ik eigenlijk vijftien jaar geleden al, maar ik maakte er nooit de tijd voor. De schrijver heeft zich een paar maanden bij ons opgesloten in huis, is blijven slapen en heeft daarna twee maanden aan het boek gewerkt. Ik heb het zelf nog niet helemaal gelezen, maar ik ben wel trots op dat ik eindelijk alles eens heb kunnen vertellen."

Nicol (de vrouw van Peter Gillis) is degene die de persoonlijke teksten in de boeken schrijft (foto: Omroep Zeeland)

Voor de deur van boekhandel Lectori in Kapelle loopt het - in het uurtje dat hij er is - nog geen storm met boekenkopers. Gillis staat er met zijn peperdure Rolls Roys en zijn vrouw Nicol. Ze trekken vooral jongeren aan. "We kennen hem van tv. Ik kijk het programma en mijn vrienden ook. Het is mooi om te zien hoe hij van niks, iets heeft gemaakt", zegt een van de jongens die met hem op de foto wil. Een boek hebben de meeste jongeren niet gekocht: "Mijn moeder heeft hem, daar leen ik hem wel een keer van."

Boek als inspiratie voor zoon

Toch staat er ook een aantal mensen in de rij mét boek: "Ik kijk het programma altijd en ik ben benieuwd wat hij nog meer te vertellen heeft. Dan kun je toch wat meer lezen over hoe het vroeger met hem ging", vertelt een mevrouw. "Ik heb het boek als inspiratie gekocht voor mijn zoon. Peter is zichzelf en dat vind ik een voorbeeld. Trek je niks aan van anderen, werk hard en blijf jezelf. Dat hoop ik hem met dit boek mee te geven", zegt een andere mevrouw.

Conny de Bree wilde het boek graag hebben: 'Op tv volg ik ze ook' (foto: Omroep Zeeland)

Gillis is onder andere eigenaar van vakantiepark Marina Beach bij Terneuzen. Het park is de laatste tijd verschillende keren negatief in het nieuws geweest. Van mensen die klaagden over de vieze toestand van het park tot invallen die de gemeente er met de politie heeft gedaan. Gillis ligt er niet wakker van. "Bij mensen die klachten hebben, vraag ik altijd of ze het bij de receptie gemeld hebben, dat is namelijk wel de bedoeling. Wij willen de klachten oplossen naar tevredenheid."

Vergrootglas op het park

Ook bij het noemen van de invallen haalt hij zijn schouders op. "Er zaten arbeidsmigranten, dat mocht niet, dus die zijn nu weg. En er was permanente bewoning, maar dat was er al toen ik het overkocht in 2013. Ik zeg altijd: hoge bomen vangen veel wind.

"Als ik kijk naar de boekingen, hoe druk het er is, dan lig ik niet van wakker van die klachten. Ik ben pasgeleden nog op Marina Beach geweest om poolshoogte te nemen. Ik vind het allemaal reuze meevallen. Ze liggen met een vergrootglas op het park."

