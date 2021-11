Met mogelijk nieuwe lockdown in zicht is het 'pluk de avond' bij Popronde in Middelburg

Bandjes kijken en een drankje doen, de muziekliefhebber geniet in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Zestien verschillende bands uit het hele land, treden op acht verschillende locaties in de Middelburgse binnenstad op. De Popronde staat voornamelijk in het teken van jong talent. "Het is niet vanzelfsprekend dat een bandje uit Groningen een optreden krijgt in Zeeland. Dat is zo mooi aan de Popronde", zegt Willemien Clement van poppodium de Spot.

Nieuwe maatregelen? Morgenavond om 19.00 uur is er weer een nieuwe persconferentie waarin wellicht een tijdelijke lockdown wordt afgekondigd. Volgens bronnen adviseert het OMT (Outbreak Management Team) een lockdown van zo'n twee weken. In die periode zouden evenementen moeten worden geschrapt en zouden bioscopen en theaters dicht moeten. In het advies zou ook staan dat de sluitingstijden voor de horeca en de groepsgrootte moeten worden aangepast.

Clement mag de avond openen in museum de Vleeshal en wenst iedereen extra veel plezier: "Pluk de avond, want we weten niet welke onzekerheden morgen brengt", zegt ze al doelend op de komende persconferentie.

'Lekker bandjes kijken, het heeft lang niet gekund'

De Amsterdams-Berlijnse band Loupe treedt als eerste op in de Vleeshal en trekt tientallen bezoekers. "Het is genieten. Lekker bandjes kijken en een beetje genieten met de mensen. Het heeft zo lang niet gekund, heerlijk is dit", vertelt een jongeman in het publiek. "Ik denk dat we vanavond maar dubbel moeten genieten, omdat het morgen zo maar kan veranderen."

Loupe bijt de spits af in de Vleeshal (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar was het stil in Middelburg, omdat de Popronde toen niet te organiseren was vanwege de geldende coronamaatregelen. Dat er nu weer live muziek is in de stad, vinden de bezoekers echt fijn: "Mensen zijn gewoon blij dat ze iets cultureels kunnen doen. We zijn liefhebbers van muziek en dat pikken we nu mooi mee", vertelt een meneer die hier op vakantie is.

Morgen misschien allemaal voorbij

"Ik ben vorige week ook al naar bands geweest, en de week daarvoor naar poppodium De Spot, dus alles is weer een beetje begonnen. Ik ben wel bang dat het morgen allemaal misschien weer voorbij is", zegt een andere mevrouw.

"Ja, dat zou zo balen zijn. Dat we dan misschien niet meer ons eigen ding kunnen doen", zegt een dame in het publiek. "Nu gaat het toch ook goed? Waarom dan niet doorgaan?", vult een vriendin aan. "We zien vanavond hoe het gaat en kijken waar we zin hebben om naartoe te gaan. We gaan kijken, genieten en drankjes drinken", zeggen de twee dames.