Goedemorgen! Ontruiming voor bomontploffing, coronapersconferentie en musical Michiel de Ruyter

Twee vliegtuigbommen worden tot ontploffing gebracht (archieffoto) (foto: Gemeente Sluis)

In Breskens worden vandaag twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zal de vliegtuigbommen ontmantelen en naar de springlocatie in Oostburg brengen, waar de bommen gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Uit veiligheidsmaatregelen moeten omwonenden hun woning uit.

Vanavond is weer een coronapersconferentie (foto: ANP)

Vanavond is er weer een coronapersconferentie. Haagse bronnen meldden eerder aan de NOS dat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om twee weken een beperkte lockdown in te stellen. Ook ligt er een advies voor de zogenoemde '2G-regels', waarbij alleen een geldige QR-code wordt uitgegeven aan mensen die volledig gevaccineerd zijn of genezen zijn van een besmetting.

Of het demissionaire kabinet die adviezen overneemt is nog niet bekend. De evenementenbranche houdt in ieder geval het hart vast.

Vanavond gaat de musical over Michiel de Ruyter in première (foto: Jan Daniels uit Vlissingen)

De bioscoopfilm over Michiel de Ruyter kennen de meesten wel, maar wie geen genoeg krijgt van de Vlissingse zeevaarder kan nu het hart ophalen in het theater. De musical van Muziektheater Zeeland over Michiel de Ruyter gaat namelijk vanavond in première. En het is geen standaard verhaal over De Ruyter: de producenten hebben zich in dit verhaal vooral gericht op de enorme dilemma's die De Ruyter moet hebben gehad gedurende zijn carrière. De musical speelt vanavond voor het eerst in theater de Mythe in Goes.

Een nieuwsgierig roodborstje (foto: Arjan van Lomwel)

Zorgverzekeraar CZ maakt vandaag de nieuwe premies bekend. Dat heeft het bedrijf laten weten aan haar klanten. Vorig jaar steeg de zorgpremie bij CZ meer dan de gemiddelde stijging die het kabinet vooraf voorspelde (8,65 euro ten opzichte van de verwachte 5 euro). Dat kwam door hogere medicijnprijzen, stijgende lonen in de zorg en toenemende vergrijzing. Op Prinsjesdag werd dit jaar een gemiddelde stijging van 2,75 euro per maand voorspeld.

De Zestigvoet (foto: Paul Verstraeten)

Het weer

Tijd voor een ochtendwandeling! Deze ochtend hebben we namelijk een zonnig Zeeland. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen kan nog mist ontstaan. Vanmiddag neemt de bewolking toe en eind van de middag is er kans op regen. Het wordt vandaag zo'n 12 graden en aan zee kan het flink gaan waaien.