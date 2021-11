Arnemuidse vissers redden bootvluchtelingen op zee, 'ze zaten al bijna twee dagen op dat bootje'

'We hebben vrouwen en kinderen aan boord genomen' (foto: Dingenus van Belzen)

"We vissen normaal in het Engels Kanaal en waren onderweg naar de Noordzee", vertelt de schipper. "Toen zagen we een grote Zodiac (rubberboot, red.) en mensen zwaaien. We zijn gestopt en ernaartoe gevaren." Hij wist meteen hoe laat het was en belde de Engelse kustwacht. "Die zei: 'Geef de positie maar door en vaar maar verder.'"

'Doorvaren?!'

Maar dat laatste deed Van Belzen niet. "Ik ga niet doorvaren. Die motor deed het niet. Een paar vrouwen zaten te huilen. Mensen waren nat, zaten sinds dinsdagavond al op dat bootje. Een paar leken onderkoeld." Hij legde zijn schip ernaast. In eerste instantie wilde de groep geen touw gooien. "Ze wilden alleen maar naar Engeland." Maar na een gesprekje lukte het hem toch de mensen te overtuigen.

Op het bootje zaten mannen, vrouwen en kinderen (foto: Dingenus van Belzen)

"We hebben vrouwen en kinderen aan boord genomen en opgevangen met dekens. Daarna is er een reddingsschip van de kustwacht gekomen, die heeft ze opgepikt." Volgens Van Belzen zaten er mensen uit Pakistan, Iran en Irak op het bootje. "Ze kwamen uit Frankrijk. Die man die ze daar weggestuurd had, had gezegd: 'Vaar maar op de lichten af.' Maar als het dag wordt, zie je die niet meer."

'Ik zou het niet willen meemaken'

De hele situatie maakt indruk op de bemanning. "Ik denk niet dat mensen weten wat de zee kan doen", zegt Van Belzen. "Het kan zo verraderlijk zijn, je hebt maar een klein beetje wind nodig met zo'n klein bootje. In het donker 's nachts, je ziet niks. Ik zou het niet willen meemaken. Dan moet je wel echt ten einde raad zijn als je dat doet. Opstappen met die kleine kindertjes..."