Eerste bom in Breskens onschadelijk gemaakt, omwonenden zijn in veiligheid gebracht

Vliegtuigbom tot ontploffing gebracht (foto: Gemeente Sluis)

Nog niet alle omwonenden hadden rond 8.00 uur hun huis verlaten. Rond die tijd waren nog veel mensen hun spullen aan het pakken. Ook toeristen van het vakantiepark Zeebad moesten hun huisjes uit. Zoals Barbara, die in alle vroegte haar vakantiehuisje verliet. "Ik vind het wel spannend, wij hebben zoiets nog nooit meegemaakt", vertelt ze. De toeristen kregen een mail dat het park vandaag ontruimd zou worden.

Luister hieronder het gesprek met Barbara terug:

Barbara moest haar vakantiehuisje uit

Maar Barbara laat de spanning haar dag niet verpesten. "Wij maken er een dagje van. We kregen een ontbijtje aangeboden en daarna gaan wij een dagje naar Sluis", vertelt ze. Wel hoopt ze dat vanavond weer alles weer is als normaal. "We hopen dat het huisje nog staat als we terugkomen."

De bommen Het gaat om twee zogenoemde vijfhonderdponders. In maart werd er een vergelijkbare bom tot ontploffing gebracht. Die werd op een bouwterrein in Breskens gevonden. De bommen werden gevonden tijdens een bodemonderzoek, in het kader van de herontwikkeling van vakantiepark Zeebad. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zal de vliegtuigbommen ontmantelen en naar de springlocatie in Oostburg brengen, waar de bommen gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht.

Omwonenden kunnen vandaag terecht in het multifunctioneel centrum van Breskens, daar wordt dan ook goed gebruik van gemaakt. Jan Mathijsse speelt spelletjes met zijn dorpsgenoten. "Ik woon precies naast waar de bom ligt. Ik keek vanochtend door mijn zijraampje en toen zag ik een grote berg zand en witte zakken", vertelt hij.

Maar Mathijsse kijkt nergens meer van op. "Ik ben het ondertussen wel gewend. Dit is de tweede keer dat ik zoiets meemaak. En vroeger, toen ik in Veere woonde, heb ik wel eens een handgranaat gevonden. Toen ik bij de ijzerboer kwam om het te verkopen, ik wist niet dat het een granaat was, zei de boer: 'niet op de grond gooien hoor, het is gevaarlijk'. Dus ja, ik kijk hier niet meer zo van op.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zal de vliegtuigbommen ontmantelen en naar de springlocatie in Oostburg brengen (foto: Omroep Zeeland)

Annemieke van Oostenbrugge en Lena Verduyn moesten ook vanochtend hun huis verlaten: "Wij zaten nog aan de koffie aan tafel, toen werd er op het raam geklopt door de politie dat we weg moesten. Toen zijn we op de fiets gesprongen richting het centrum", vertellen ze.

"Het is eigenlijk nog best gezellig hier. We hebben het al vaker meegemaakt, toen moesten we naar IJzendijke naar de opvang. Nu alleen nog afwachten hoelang alles gaat duren."

