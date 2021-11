Dure verbouwing Hulster raadszaal gaat door, maar waarom zijn de lokale bedrijven niet gevraagd?

De raadszaal van Hulst is toe aan een grondige verbouwing. (foto: Omroep Hulst)

Op de agenda van gisteren stond de verbouwing van de raadszaal in het stadhuis van Hulst en die uitgave leverde heel wat discussie op in de gemeenteraad. Voor maar liefst 180.000 euro ondergaat deze zaal een complete metamorfose. Niet alleen met nieuw meubilair, maar ook met nieuwe vloerbedekking, nieuwe gordijnen, betere ventilatie, goede airconditioning, betere akoestiek en een koffiecorner. Ook de losliggende kabels worden netjes weggewerkt in alle tafels.

Na dertig jaar zijn de stoelen echt versleten

De raadszaal krijgt dezelfde look & feel als de huidige commissie- annex collegekamer, die al eerder is opgeknapt. Ook de stoelen zijn dezelfde, zodat er makkelijk geschoven kan worden tussen de beide ruimtes. De verbouwing is niet voor zijn tijd, vindt het college, want de meeste meubels zijn al twintig tot dertig jaar oud en nu echt wel versleten.

Het kan altijd luxer, maar het ziet er nog netjes uit en het is nog goed genoeg" Paul van Kerckhoven, Groot Hontenisse

Dat vond Paul van Kerckhoven van Groot Hontenisse wel meevallen. "Het kan altijd luxer, maar het ziet er nog netjes uit en het is nog goed genoeg." Er zijn wat zijn fractie betreft, wel urgentere zaken waar Hulst haar geld aan kan besteden. "Kijk naar de sportaccommodaties, ook die zijn de visitekaartjes van de gemeente."

Goede bedrijven in eigen gemeente

Ook CDA'er Wim Verdurmen had grote moeite met de investering. "Kunnen we de raadszaal niet verhuren, om extra inkomsten binnen te krijgen", opperde hij. Hij vond het vooral kwalijk dat niet is gekozen voor een meubelzaak uit de eigen gemeente, in plaats van een bedrijf uit Zuidzande. "Er zitten echt goede bedrijven in de gemeente, zelfs Dethon kan het!"

Zo komt de nieuwe raadszaal in Hulst eruit te zien. (foto: Gemeente Hulst)

Zeker Morres had de klus ook graag binnengesleept, wist Jos van Eck van Hulst Plus. "Koop lokaal, luidt het motto. Dan moet Hulst die tekst op het affiche wel zelf volgen. Welk signaal geef je anders af aan de burgers?"

Burgemeester Jan-Frans Mulder reageerde gepikeerd op de suggestie dat het college niet naar de eigen bedrijven heeft gekeken. "Alsof we dat niet doen! Dat doen we altijd." Volgens hem is gekozen voor een gespecialiseerd bedrijf dat ook de meubels in de commissiekamer heeft geleverd. Hij zei dat er inmiddels een goed gesprek is geweest met Morres om de lucht te klaren.

'Doe het wel of doe het niet'

Mulder verzekerde dat voor de technische aanpassingen van de raadszaal wel degelijk Hulsterse bedrijven worden ingehuurd. Voor verhuur van de ruimte, om wat terug te verdienen van de investering, of uitstel van de verbouwing voelde hij niets. "De raadszaal is geen partycentrum." En de kosten worden bij uitstel alleen maar hoger, vreest hij. "Doe het wel of doe het niet", gaf hij de raad mee.

De soep werd uiteindelijk niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. Met vijftien stemmen voor, vijf tegen en één onthouding werd het voorstel alsnog aangenomen.

