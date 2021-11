Jongerenwerker in Hulst sust gemoederen in de buurt

Idealiter zou er in elke kern van Hulst een jongerencentrum zoals Komma moeten komen, vindt de Hulster politiek. (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenteraad komt daarmee tegemoet aan de roep van veel inwoners van Hulst en kleine kernen zoals Clinge en Vogelwaarde, om strenger op te treden tegen de rondhangende, baldadige jongeren. Veel buurtbewoners, bijvoorbeeld van het Jongeren Ontmoetings Punt in Vogelwaarde, zijn angstig geworden door slechte ervaringen in de avond- en nachtelijke uren. "Om vier uur 's nachts belletje trekken is niet leuk."

De PvdA in Hulst had donderdag tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad een motie ingediend voor het aanstellen van een extra jongerenwerker. Eerder had commissielid Ron de Kort al aangevoerd dat het aantal uren voor jeugdwerk fors omhoog moet. De fractie hoopt dat de inzet van deze medewerker uiteindelijk ook tot een verlaging van de kosten voor de jeugdzorg leidt, omdat minder jongeren daar terecht komen.

Onder het afdakje achter het dorpscentrum in Vogelwaarde drommen regelmatig jongeren samen. (foto: Omroep Zeeland)

De oproep was de andere fracties uit het hart gegrepen. Van Clen de Kraker (VVD) mochten er wel twee jongerenwerkers aangenomen worden. Wel vroeg Marina Strooband van Algemeen Belang Groot Hulst of de jongerenwerker niet alleen overdag, maar ook 's avonds ingezet kan worden. Zij vond het belangrijk dat de taken en meetbare doelen van de jongerenwerker van tevoren goed zijn geformuleerd.

Liever in gesprek dan verjagen met camera's

De nieuwe medewerker gaat met de jongeren in gesprek, maar ook met de ouders. Zo krijg je meer begrip voor elkaar en meer dialoog, is het idee. Want de meeste jongeren zijn best van goede wil en willen helemaal geen overlast veroorzaken, meent de PvdA. Dat werkt ook beter dan het plaatsen camera's of mosquito's - die irritante geluiden laten horen. Dan zoeken de jongeren hun heil gewoon ergens anders.

Burgemeester Jan Frans Mulder beloofde dat er zo snel mogelijk een jongerenwerker wordt aangetrokken.