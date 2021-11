Terug naar anderhalvemeterstickers: 'Niemand wil dit'

"Het is nu sowieso al de drukste periode van het jaar, met de decembermaand in het vooruitzicht. De anderhalvemeter-artikelen komen daar nu bij," aldus eigenaar Chris van Antwerpen. "We werken nu van 7.30 uur 's morgen tot tien uur 's avonds."

Niemand wil dit

Elke dag heeft Chris balende klanten aan de lijn. "Ze hebben zo'n anderhalve maand geleden alle stickers en posters verwijderd. Vervolgens moeten ze dan nu opnieuw bestellen. Niemand wil dit, ook wij niet. Ja, het is een stukje omzet. Maar aan de andere kant zijn er nu ook bedrijven nu juist minder producten bij ons afnemen, dus we hebben het ook wel echt nodig om door te blijven gaan."

Voor Van Antwerpen kwamen de strengere maatregelen onverwacht. (foto: Omroep Zeeland)

"Het voelt heel erg dubbel. Aan de ene kant is het heel erg druk, maar aan de andere kant heb je ook constant overleg met klanten of je nu wel of niet kunt leveren. Plus je wilt ze opnieuw aan de anderhalvemeter-artikelen helpen, omdat het weer nodig is. Maar eigenlijk zit niemand daarop te wachten.

Voor Van Antwerpen kwamen de strengere maatregelen onverwacht. "Dit hadden we niet zien aankomen nee, niet zo snel. Vorige weer de persconferentie en vandaag komt er weer één overheen. We kunnen onze borst nat gaan maken voor volgende week."