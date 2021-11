De Senegalese Amy woont in Middelburg, heeft twee vaccinaties, maar kan fluiten naar QR-code

Naar schatting gaat het in Nederland om zo'n tien tot twintigduizend gevaccineerde mensen die ondanks hun vaccinaties geen QR-code kunnen krijgen. Want die is gekoppeld aan een BSN-nummer, dus zonder zo'n nummer geen code.

Oorspronkelijk komt Amy uit Senegal. Ze is getrouwd met Stefan Mes en samen kregen ze twee jaar geleden hun dochter Jomy. Amy heeft bij de aanvraag van haar verblijfsvergunning een V-nummer gekregen, een vreemdelingennummer.

Geen BSN, dus geen QR-code

Ze liet zich in Middelburg twee keer vaccineren met het idee dat ze vervolgens een QR-code zou krijgen. Dat blijkt niet te kunnen omdat het V-nummer niet gelijk staat aan het BSN-nummer: "Met dat V-nummer is zij bekend, geregistreerd en te vinden. Ik ben dus van mening dat ze met dat nummer ook een QR-code moet kunnen krijgen", zegt haar man.

Amy, Jomy en Stefan Mes op de bank in hun woning in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen Amy kan geen QR-code krijgen, er zijn volgens Rian Ederveen van de Stichting LOS, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt, duizenden mensen die met dit probleem kampen: "Het is een algemeen en groot probleem. We weten niet precies hoeveel ongedocumenteerden er in Nederland zijn, maar dat zijn er tienduizenden. Ik schat dat er zo'n tien- à twintigduizend mensen uit deze groep een vaccinatie hebben, maar dus geen QR-code kunnen krijgen. Ik word dagelijks meerdere keren gebeld door gevaccineerde mensen zonder BSN-nummer die hier tegenaan lopen."

Ederveen vindt dat er zo snel mogelijk een oplossing gevonden moet worden: "Een deel van de groep leeft op straat. Als er straks meer maatregelen komen en mensen bijvoorbeeld niet meer naar de supermarkt kunnen zonder QR-code, kunnen ze dit niet overleven. Het is een serieus probleem."

'Ik vind het zo gemakzuchtig'

Inmiddels hebben twee GGD-regio's (Utrecht en Amsterdam) stappen ondernomen om het probleem op te lossen: "Maar er zijn in totaal 25 regio's. Dat betekent dat voor de andere regio's niets geregeld is. Ik vind het zo gemakzuchtig", vertelt Ederveen.

We werken eraan om zo snel mogelijk een oplossing te bieden." Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgens Ederveen is het probleem vooral de identificatie van de personen: "Ik denk dat identiteitsfraude de reden is dat deze groep mensen nog geen QR-code kan krijgen. Ongedocumenteerden zijn allerlei verschillende mensen. Uitgeprocedeerde mensen, mensen die hier komen en nooit wat aanvragen of mensen met een vervallen verblijfsvergunning. Die groep heeft bijna altijd wel een paspoort, maar soms is dat niet meer actueel. Toch kunnen ze met die oude papieren wel laten zien wie ze zijn zodat ze die QR-code kunnen krijgen."

Ministerie wil op korte termijn een oplossing hebben

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent dat mensen zonder BSN-nummer geen aanspraak maken op een QR-code: "We werken eraan om zo snel mogelijk een oplossing te bieden, want iedereen in Nederland die gevaccineerd is, moet de mogelijkheid hebben om een QR-code te krijgen."

Als het aan de familie Mes ligt, is die oplossing er liever vandaag dan morgen. "Als we ergens naartoe willen, kan alleen ik m'n QR-code laten zien. We kunnen niet even uit eten. Voor mij en voor m'n dochter is het veel leuker als mama ook mee kan en dat kan nu dus niet", legt Stefan uit.