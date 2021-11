'We worden keihard gepakt, absoluut onterecht', horeca niet te spreken over nieuwe maatregelen

Volkomen onterecht, vindt De Reu. "Als je kijkt naar het aantal besmettingen dat in de horeca plaatsvindt, dat werd door het RIVM afgelopen week op 2,9 procent geregistreerd. Veel minder dan in de thuissituatie, op scholen of op het werk. En juist de horeca wordt nu keihard aangepakt." Ook over de snelle ingang van de maatregelen is hij niet te spreken. "Er is al heel veel ingekocht. Dat betekent dat de sector met overtollige voorraden blijft zitten."

Verwachte maatregelen Het demissionaire kabinet kondigt vanavond een gedeeltelijke lockdown aan die drie weken duurt, melden bronnen aan de NOS. Een van de maatregelen is dat de horeca en niet-essentiële winkels om 19.00 uur dicht moeten. Ook geldt het advies om thuis maximaal vier bezoekers uit te nodigen en zoveel mogelijk thuis te werken. Sportwedstrijden mogen doorgaan, maar zonder publiek. Bioscopen en theaters blijven waarschijnlijk open. De maatregelen zouden morgen om 19.00 uur ingaan.

Op de reactie dat dit beter is dan helemaal dicht, zegt De Reu. "Ik weet dat het beter is dan helemaal dicht, maar voor een deel van onze sector betekenen deze maatregelen hetzelfde als dicht zijn. Als jij een restaurant hebt, waarbij je het moet hebben van avondgasten, bijvoorbeeld een sterrenzaak... Ja, die jongens gaan nu helemaal niemand hebben. Die kunnen hun zaak dichtgooien."

Als de maatregelen doorgaan betekent dat voor ons een omzetverlies van zeker 40 procent." Claudia Brevet van driesterrenrestaurant Inter Scaldes

Dat is Claudia Brevet van driesterrenrestaurant Inter Scaldes in Kruiningen in ieder geval niet van plan. Ze hoopt de klap op te vangen door tussen 12.00 en 19.00 uur doorlopend open te zijn voor lunch en vroeg diner. Toch is dat niet genoeg: "Voor het weekeinde zal de schade wellicht nog meevallen, maar doordeweeks zal het een dramatische situatie zijn. We hebben ook nog een hotel, dat een stuk minder bezet zal zijn als je er niet kunt dineren." Ze verwacht met deze maatregelen een omzetverlies van zeker 40 procent.

'De horeca piept altijd'

De KHN verwacht dat veel bedrijven zich niet aan een sluitingstijd van 19.00 uur zullen houden. Medisch immunoloog Ger Rijkers - ook professor aan het Roosevelt University College in Middelburg - vindt dat de horeca dat wel moet doen. Rijkers slaakt een zucht. "Ik heb niet meer zoveel sympathie voor de horeca. Die piepen altijd."

"Dit is er allemaal op gericht om de maatregelen zo snel mogelijk helemaal over te laten zijn. Als dat betekent dat je drie weken om 19.00 uur dicht moet, dan moet dat. Het is een zaak van ons allemaal, van het hele volk, inclusief de horeca." Hij vindt de nieuwe maatregelen ook niet leuk, maar: "We moeten het doen met de situatie zoals die nu is."

Immunoloog Ger Rijkers heeft goede hoop dat dit het laatste moeilijke coronawinterseizoen wordt

Voorzitter De Reu vindt dat gezucht niet terecht. "Ik zou deze man willen uitnodigen om eens een paar dagen mee te lopen in de horeca. Om te kijken hoe wij al twintig maanden vechten tegen corona."