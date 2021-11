Slechte avond voor Thoolse belastingbetaler

De raad van Tholen heeft de begroting vastgesteld (foto: Omroep Zeeland)

"We houden tot 2025 ruim anderhalf miljoen over. In diezelfde periode stijgen de reserves met negen miljoen, onder meer door grondverkopen." Zo schetste fractievoorzitter Heshof van PvdA/GroenLinks de financiële situatie van de gemeente. "Het geld klotst tegen de dijken op", constateerde Theo Korevaar van de SP.

Hondenbelasting schrappen?

De twee fracties en Algemeen Belang Tholen wilden met een amendement de hondenbelasting volledig schrappen. "We hebben de hondenbelasting in een moeilijke tijd in de lucht gehouden om de begroting sluitend te krijgen", zei ABT-voorman Van't Hof. "Nu hoeft dat niet meer. Waarom gaan we die burger dan niet belonen voor de gebrachte offers?"

De raad besloot voor de zomervakantie al om de blaftax gefaseerd in vier jaar tijd af te schaffen. Fractievoorzitter Verloop van de SGP, de grootste partij in de raad, wees daarop. "Dat is voor nu genoeg", zo liet hij weten.

Baasjes in Tholen blijven de komende jaren nog blaftax betalen. (foto: Omroep Zeeland)

De oppositiepartijen kregen ook met een ander amendement de handen niet op elkaar bij de SGP. Ze stelden voor om de verhoging van de onroerendezaakbelastingen (OZB) eenmalig niet door te laten gaan. "Dat is serieus veel geld", becijferde Verloop vanachter zijn laptop. "We praten over tenminste twee ton structureel."

Begraven moet goedkoper worden

SP'er Korevaar verweet Verloop met een onbedoelde woordspeling vooral op te komen voor "zijn eigen parochie". Hij doelde op een motie waarin de Staatkundig Gereformeerden vroegen om een onderzoek naar een verlaging van de begrafenisrechten met 10 tot 15 procent. In het kader van bezuinigingen zijn in het verleden de tarieven op 100 procent gesteld van de kosten. "Wij vinden dat begraven voor iedereen betaalbaar moet blijven", zei Verloop. "Die 100 procent kan er dus vanaf."

De motie van de SGP werd aangenomen, de amendementen van de linkse partijen en ABT niet. Een motie van PvdA/GroenLinks waarin om een onderzoek naar verruiming van de bijzondere bijstand werd gevraagd, haalde het wel.

Het historische raadhuis van Sint-Maartensdijk (foto: Google)

De fracties waren unaniem in hun bezorgdheid over het oude raadhuis in Sint-Maartensdijk. Het staat leeg en begint steeds meer in verval te geraken, nadat de horeca in het gebouw geen succes bleek. De raad wil dat het college nadenkt over een nieuwe bestemming en desnoods met een voorstel komt om het raadhuis weer terug te kopen. Het is indertijd verkocht voor 1,9 miljoen.

De begroting werd met algemene stemmen goedgekeurd en burgemeester Sijbers hamerde de raad even voor middernacht af.