Kijkdag van inboedel Het Arsenaal trekt bezoekers uit het hele land

Het gaat in totaal om 747 verschillende objecten. De piratenpoppen van bijna twee meter vallen op, maar er worden ook meubels, vissen, de roltrap en keukengerei geveild. Er waren niet alleen Zeeuwen die voor de nostalgie naar Het Arsenaal kwamen, maar ook bezoekers uit Groningen en zelfs België.

"Ik ben hier zelf vroeger als kind gekomen met school. Het is heel leuk dat je dit dan nu weer terugziet. Maar het is heel jammer dat het verloren gaat. Het zou heel leuk zijn om dan toch iets te bewaren voor later", vertelt de Belgische Carla Alaimo.

Alaimo kwam niet alleen om herinneringen op te halen, ze heeft ook een bestemming voor de spullen. "We hebben al twee escaperooms en we willen een derde gaan maken. We willen dan wel iets gaan doen met piraten."

Jaffeth Parinussa en zijn vrienden mijmeren over de tijd van vroeger. "De beste herinneringen zijn natuurlijk de piraten. Maar wij zijn ook pretparkliefhebbers, dus dit is echt ons terrein."

Naast de poppen en vissen, zijn de mannen ook geïnteresseerd in de techniek. "Het is mooi om te zien dat ze bewegingselementen hebben die ze gebruikten in het park, zoals een cilinder. Het is heel mooi om nu te zien hoe ze achter de schermen werkten", vertelt bezoeker Jochem van Beekum.

Alle spullen worden in vier ronden online verkocht. De veiling van de laatste ronde sluit op maandag 6 december.

