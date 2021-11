Verzamelen monsters voor groot PFAS-onderzoek in de Westerschelde begonnen

Omroep Zeeland deed al eerder onderzoek naar PFAS en stuurde een vis naar een laboratorium (foto: Omroep Zeeland)

Verschillende Statenfracties wilden weten hoe het zat met het aangekondigde onderzoek naar PFAS in het water, de planten en de dieren van de Westerschelde. Vorige week kondigde de gedeputeerde aan dat er niet meer op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewacht zou worden, maar dat de provincie zelf het RIVM, samen met de Universiteit Wageningen opdracht gaf tot het doen van onderzoek.

Vis en Schaaldieren

De onderzoekers van Wageningen nemen monsters van vis en schaaldieren, en gaan bekijken hoe ze eventueel nog lamsoren en zeekraal kunnen bemonsteren. Het seizoen voor die groenten is een eind klaar. Wanneer alle informatie is verzameld kan de definitieve onderzoeksopdracht worden vastgesteld. Bijna twee weken geleden bleek uit eigen onderzoek van Omroep Zeeland dat er in vis in de Westerschelde veel te hoge PFAS-waarden zaten.

Gedeputeerde Dick van der Velde (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Van der Velde zei dat hij druk op alle partijen blijft uitoefenen om de urgentie van het PFAS-verhaal hoog te blijven houden: "Ik heb vrijwel dagelijks contact met het ministerie." Datzelfde Ministerie heeft een toezegging gedaan voor 120.000 euro aan onderzoekskosten, volgens Van der Velde: "En wanneer het duurder wordt kunt u ervan op aan dat ik mijn stinkende best ga doen om die rekening ook bij het ministerie neer te leggen."

De Partij voor Zeeland en de SGP willen dat het onderzoek zich niet alleen op de PFAS richt, maar op alle vervuilende stoffen in de Westerschelde. De gedeputeerde beloofde dat mee te nemen in de onderzoeksopdracht.

De SP wilde weten of er een bloedonderzoek kan komen van bewoners die om en nabij de Westerschelde wonen. Fractievoorzitter Ger van Unen zei dat misschien de Bloedbank daar een rol bij kan spelen: "Er ligt daar al bloed van de mensen waar het om gaat, het is anoniem en de Bloedbank heeft al eerder meegewerkt aan onderzoeken." Gedeputeerde Van der Velde antwoordde dat hij deze suggestie mee zal nemen naar de GGD.

Waarschuwingsstickers

De gedeputeerde benadrukt nog eens dat wij allemaal, als gebruikers van spullen die met PFAS gefabriceerd worden, een rol hebben in dit verhaal. En dat wanneer we willen dat de uitstoot of lozing terug wordt gedrongen, we daar aan mee zullen moeten werken. "Misschien is het idee om een waarschuwingssticker op die producten te plakken", opperde Trees Janssens van de partij voor de Dieren.

