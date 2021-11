Horeca om 20.00 uur dicht en nieuwe regels voor evenementen: deze coronamaatregelen gaan vandaag in

Rutte en De Jonge over coronamaatregelen (foto: ANP)

De maatregelen die demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanavond op de persconferentie aankondigden, komen niet helemaal als een verrassing. Sinds gisteren lekten ze een voor een uit. Met de korte gedeeltelijke lockdown wil het kabinet het aantal besmettingen en contactmomenten omlaag brengen.

"Na die drie weken kiezen we voor maatregelen die meer passen bij de huidige fase, waarin de meeste mensen zijn gevaccineerd", zei Rutte.

Deze maatregelen gaan vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur in: Houd anderhalve meter afstand, overal waar het coronatoegangsbewijs niet geldt. Zowel binnen en buiten, behalve onder huisgenoten. Uitzondering zijn sport- of culturele activiteiten waarbij anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. Rutte noemde specifiek dat sinterklaasintochten door mogen gaan, als de burgemeester toestemming geeft.

Op de plekken waar het coronatoegangsbewijs geldt, zijn vaste zitplaatsen verplicht. Behalve op doorstroomlocaties zoals musea.

Horeca en supermarkten moeten om 20.00 uur de deuren sluiten.

Niet-essentiële winkels (denk aan woonwinkels) en niet-essentiële diensten (bijvoorbeeld kappers en nagelstylistes) om 18.00 uur. Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. Bioscopen en theaters mogen wel 's avonds open. Er geldt een maximum van 1.250 mensen per ruimte.

Publiek is niet meer welkom bij sportwedstrijden.

Er komt een verplichte maximale groepsgrootte van 75 mensen per ruimte in het mbo, hbo en op universiteiten. Met uitzondering van tentamens.

Als een huisgenoot besmet is, moeten de andere huisgenoten in quarantaine. Daarnaast geeft het kabinet de volgende adviezen, met onmiddellijke ingang. Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Ontvang thuis maximaal vier bezoekers, ook als je gasten gevaccineerd zijn. Deze regels en adviezen gelden in ieder geval tot 4 december.

Frustratie bij horeca en evenementen

De horeca liet eerder vandaag al weten niet te spreken te zijn over de nieuwe maatregelen. "Als je kijkt naar het aantal besmettingen dat in de horeca plaatsvindt, dat werd door het RIVM afgelopen week op 2,9 procent geregistreerd. Veel minder dan in de thuissituatie, op scholen of op het werk. En juist de horeca wordt nu keihard aangepakt", zei Zeeuwse voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Frank de Reu vanmiddag.

Ook voor de organisaties van evenementen als het Foute Feestje XXL in de Zeelandhallen in Goes of het nieuwe festival HIER van BLØF in Rotterdam Ahoy - beide zouden zaterdag plaatsvinden - is het nieuws zuur. HIER laat op de website weten dat het festival niet doorgaat. Om het leed een beetje te verzachten, streamt BLØF om 19.00 uur gratis een concert via Facebook en YouTube.

Opluchting bij theaters

Theaters en bioscopen zijn daarentegen juist opgelucht. Dat ze toch open mogen blijven is voor bijvoorbeeld theaterdirecteur Frans Lievens een pak van zijn hart. "Dat komt denk ik ook omdat theaters zich zo goed aan de coronaregels hebben gehouden", zegt de directeur van de schouwburgen in Goes, Terneuzen en Middelburg.

Wat gebeurt er over drie weken? Het demissionaire kabinet treft voorbereidingen om het 2G-beleid over drie weken in te kunnen voeren. Dat betekent dat de mogelijkheid om met een negatieve test een QR-code te krijgen, op sommige plekken verdwijnt. Ondernemers kunnen straks zelf kiezen tussen 3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een vaste zitplaats óf 2G (gevaccineerd of genezen} zonder vaste zitplaats. Dit wetsvoorstel wordt zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook wil het kabinet het mogelijk maken dat werkgevers in bepaalde sectoren hun personeel om een coronatoegangsbewijs kunnen vragen. Daarnaast wil het kabinet het coronatoegangsbewijs verplichten voor de meeste detailhandel, dierentuinen en pretparken.

