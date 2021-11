This Beautiful Mess na tien jaar terug met nieuw werk: 'de neuzen stonden ineens dezelfde kant op'

De hoogtijdagen beleefde This Beautiful Mess in de eerste jaren van deze eeuw. De band bestond toen uit vier jongens uit Zeeland. Ze maakten muziek geïnspireerd op new wave en post-grunch met teksten met een boodschap. Dat leverde lovende recensies op, belangstelling van landelijke radiostations en optredens op grote festivals als Lowlands en Noorderslag.

Goede vrienden

De bandleden wonen nu allemaal buiten Zeeland. Ze hoefden zich niet aan elkaar voor te stellen, na die tien jaar, vertelde zanger Arjen van Wijk: "Buiten de band om zijn we gewoon goede vrienden. Toch kwam dit allemaal wel een beetje als een verrassing de neuzen stonden ineens dezelfde kant op, dus we dachten: we gaan toch maar nieuwe muziek maken."

Veel mensen krijgen dan een moment van: is dat het nou? Is dit alles? En dan begint je tweede berg."" Arjen van Wijk - zanger This Beautiful Mess

De titel van de EP Second Mountain Songs is gebaseerd op een boek van een journalist van The New York Times. Dat gaat over een metafoor van twee bergen in je leven. Arjen: "Je eerste berg is je carrière en huisje-boompje-beestje. Veel mensen krijgen dan een moment van: is dat het nou? Is dit alles? En dan begint je tweede berg."

Ongedurigheid

De nummers op de EP gaan over dat gevoel van ongedurigheid en dat zoeken. Arjen: "En op een ander vlak geldt hetzelfde ook voor ons als band. Nu zijn we onze tweede berg aan het beklimmen."

This Beautiful Mess zou morgen in De Grote Kerk in Veere spelen, maar dat optreden gaat niet door in verband met de nieuwe coronamaatregelen.

Arjen van Wijk van This Beautiful Mess vertelt wat hij zoal doet als hij in Zeeland is