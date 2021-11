Poes Zoë na acht jaar herenigd met baasje Melisa. 'Ze gaf gelijk kopjes'

Poes Zoë acht jaar geleden (links) vs. Zoë vandaag (rechts) (foto: Melisa Mulder)

Zoë verdween acht jaar geleden. Het poesje was toen drie jaar oud. "Ik heb er alles aan gedaan om haar te vinden. Ik heb Amivedi ingeschakeld, ik heb in heel 's-Heerenhoek posters opgehangen", vertelt Melisa. "Ik heb maandenlang rondjes gefietst, gezocht in weilanden. Ik zocht ook naar dode poezen. Ik dacht dat ze aangereden was en onder een bosje was weggekropen."

'Ze gaf gelijk kopjes'

"Ik heb zelfs gedacht dat het beter zou zijn als ik haar dood zou vinden. Toen ik een nieuwe kat kreeg, wilde ik die eigenlijk niet laten chippen, omdat het toch niet hielp. Zoë had ik er ook niet mee terug gevonden. Maar nu dus wel. Ik ben zó blij dat ze nu weer terug is! Of ze me nog herkent? Geen idee. Ze gaf gelijk kopjes en begon te knorren, maar dat deed ze ook tegen de dierenarts. Het was altijd een schat van een beest, heel aanhankelijk."

Ik baal er alleen van dat mensen blijkbaar niet de moeite nemen om een chip te laten uitlezen als er een kat aan komt lopen." Melisa Mulder, die zich niet kan voorstellen dat haar kat al die tijd op straat leefde

"Ik zie altijd van die mooie verhalen op sociale media, over dieren die na jaren weer terug gevonden zijn. Elke keer dacht ik: zou dat mij ook nog gebeuren? En jeetje, dan is die dag toch nog gekomen. Ik baal er alleen van dat mensen blijkbaar niet de moeite nemen om een chip te laten uitlezen als er een kat aan komt lopen. Ik kan me niet voorstellen dat Zoë acht jaar op straat heeft geleefd."

Zes kilometer van 's-Heerenhoek gevonden

De poes werd ontdekt door een vrouw die op vakantie was in Nisse, zes kilometer verderop. Zij belde met de dierenarts en bracht Zoë uiteindelijk om haar chip te laten controleren en uitlezen. Zoë verblijft nu even bij een vriendin van Mulder. "Ik ga zondag op vakantie en ik heb twee andere katten. Daar wilde ik haar niet bij achterlaten. Het was moeilijk om haar niet meteen mee naar huis te nemen, maar dit is denk ik het beste voor het beestje. Als ik terug ben, ga ik haar langzaam laten wennen."