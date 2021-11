'Lekker kliederen is goed voor uw kind'

Het is volgens Eline Aerts, oprichter van het kliederatelier juist de bedoeling. "Thuis zit niet elke ouder te wachten op het feit dat zijn of haar kind met een bakje verf heerlijk aan het kliederen is en mooie figuren maakt met zijn of haar handen of voeten. En hier kan dat dus wel."

Waarom is het belangrijk voor jonge kinderen om creatief bezig te zijn?

"Het is heel goed voor de sensomotorische ontwikkeling van jonge kinderen. Het ervaren met je zintuigen is op die leeftijd een erg belangrijke ontwikkeling. Je ziet het al bij baby's die de wereld ontdekken door spullen vast te pakken en in hun mond te stoppen. Ze leren structuren ontdekken. Daarnaast is het ook goed voor een betere lichaamsbalans, ontwikkeling van de hand-oogcoördinatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling het zelfvertrouwen."

Zijn er regels hoe je moet kliederen?

"Mijn motto is altijd: 'Het gaat hier niet om wat je maakt, maar om het gewoon lekker bezig zijn'. Het materiaal dat wordt aangeboden heeft nog geen eindbestemming. Kinderen mogen hun eigen fantasie gebruiken en zelf op ontdekkingstocht gaan. Je zal hier dus ook geen voorbeeldwerkje zien dat kinderen mogen namaken. Ik heb bijvoorbeeld nu een bak met havermout staan. Het ene kind gaat er met een autootje doorheen en een ander kind gebruikt een beker en maakt een ijsje."

Veel ouders zouden het liefst ook zelf nog even kliederen" Eline Aerts - kliederatelier De Stip

Wanneer is het idee ontstaan om met kliederatelier De Stip te starten?

"In het voorjaar zag ik een facebookpagina van iemand die dit in Drenthe doet. Dat heet de 'De kliederschuur' en daar werd ik erg enthousiast van. Ik werk op dit moment ook nog in de kinderopvang en ik vind het heel erg leuk om creatief bezig te zijn met jonge kinderen. Maar in mijn werk heb je toch nog wel bepaalde belemmeringen en moet je toch een beetje rekening houden met het feit dat kinderen niet vies mogen worden. Daarnaast was ik ook al een tijd aan het nadenken wat ik in de toekomst wilde gaan doen. Dus toen dit op mijn pad kwam vielen de puzzelstukjes in elkaar."

Vond je het spannend om voor jezelf te beginnen?

"Jazeker, ik dacht altijd dat ik nooit voor mezelf wilde gaan werken, want dat durfde ik helemaal niet. Maar ja, mijn man is ook zelfstandige en die heeft het gestimuleerd. Hij dacht dat ik er later spijt van zou krijgen als ik het niet zou doen, omdat ik het heel graag wilde. Hij zou me helpen met een stukje administratie, belasting en dat soort dingen. Dus ik ben het maar gaan proberen. En als het niet lukt, dan kan ik altijd nog terug naar het onderwijs."

Heb je hier een opleiding voor gevolgd?

"Niet specifiek. Ik heb tien jaar in het onderwijs gewerkt, voornamelijk in groep 1 en 2. Maar na verloop van tijd merkte ik dat ik met wat jongere kinderen wilde gaan werken. Drie jaar geleden heb ik het onderwijs vaarwel gezegd en ben in de kinderopvang gaan werken. Ik vind die leeftijd geweldig en vind het ook ontzettend leuk om op allerlei verschillende creatieve manieren ze iets aan te leren. En buiten de kinderopvang is er op dit moment weinig aanbod voor deze leeftijd."

Lekker kliederen met verf (foto: Kliederatelier De Stip)

Wat is uiteindelijk je doel?

"Op dit moment combineer ik het nog met m'n andere werk, maar ik hoop natuurlijk dat ik uiteindelijk volledig in het atelier kan gaan werken. Want dit is echt mijn droom. Ik heb momenteel drie groepen in verschillende leeftijdscategorieën die hier komen kliederen en daar kunnen nog een aantal kinderen bij. En hopelijk kan ik dan na verloop van tijd gaan uitbreiden."

Is kliederen voor volwassenen ook een optie?

"Hahaha, ik krijg wel regelmatig te horen dat ouders het ook erg leuk vinden om het ook zelf te doen en te komen kliederen en al die verschillende materialen te voelen. Dus wie weet is daar ook nog wel een markt voor in de toekomst. Maar voorlopig wil ik me echt concentreren op deze jonge doelgroep."