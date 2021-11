Deel Poelbos in Goes dicht omdat bomen dreigen om te vallen: "Het is levensgevaarlijk"

Het Poelbos in Goes. (foto: Randall van Gurchom-Colijn)

De zieke essen meteen weghalen, gaat niet, legt Leeftink uit. "Het is nu veel te nat in het bos. Als je er nu met zwaar materieel ingaat, maak je de bodem en de paden helemaal kapot. We tillen het over het broedseizoen van volgend jaar heen. Het wordt volgende zomer, in augustus."

Niet het complete bos

Het is overigens niet dat het hele Poelbos wordt afgesloten. "Het gaat om pakweg een vijfde deel. Met name het stuk richting het Arendsbos en een gedeelte richting de A58. Een groot deel blijft dus open, inclusief de belangrijkste wandel- en fietspaden."

Schimmelziekte

Essentaksterfte is een schimmelziekte. vertelt Leeftink. "Het wordt veroorzaakt door het essenvlieskelkje, waarvan de sporen op de bladen terechtkomen. Via de bladeren komt het in de stam terecht. Daar worden de houtvaten verstopt en vervolgens kan de boom niet meer drinken en geen voedsel meer naar boven krijgen. Op een gegeven moment gaat-ie daardoor kapot."

Dan kan het zijn dat de boom omvalt of dat er takken naar beneden vallen. "Het zijn over het algemeen grote bomen. Dat wordt levensgevaarlijk."

Weg met de monocultuur!

Zoals gezegd worden de bomen na het broedseizoen weggehaald. "Daarna worden er nieuwe bomen geplant. We willen dan een gevarieerd aanbod met beuken, eiken en kastanjebomen neerzetten. Zo gevarieerd mogelijk zodat de bomen elkaar niet kunnen besmetten wanneer ze ziek worden."

