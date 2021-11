Trampolinespringer De Wolff wil het op WK beter doen dan in 2019

"Wat me te wachten staat? Een sterk veld", zo blikt De Wolff vooruit op het WK, dat donderdag in Bakoe begint. De Zeeuws-Vlaming komt uit op het onderdeel dubbel mini en heeft het niveau in die categorie de afgelopen jaren zien groeien. "Er is de afgelopen twee, drie jaar een lift geweest als het gaat om dubbel mini springers. Normaal deed de top-8 een moeilijke sprong, nu is dat aantal een stuk groter."

Goed gevoel

De vraag is hoe De Wolff voor de dag komt in Azerbeidzjan. Vanwege corona was de voorbereiding erg kort. Toch vertrekt de Oostburger met een goed gevoel naar Bakoe. "Ik zat alweer vrij snel op het niveau dat ik in Tokyo haalde", doelt De Wolff op zijn prestaties op het WK drie jaar geleden. "Dus ga ik nu proberen moeilijker te springen. Maar tegelijkertijd wil ik ook proberen netter te springen. Dat heeft in Tokyo kostbare punten gekost."

En dus is een evenaring van die 22e plaats op zijn eerste wereldkampioenschap drie jaar geleden het doel. Al hoopt De Wolff stiekem op meer. "Het zou heel gaaf zijn als ik alles eruit zou kunnen krijgen, dat het mentaal allemaal klopt. Dat ik ervoor kan zorgen dat ik alles netjes uitvoer, en onder die 22 duik. Dat zou stiekem heel gaaf zijn."