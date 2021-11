De Sint 'eindelijk' weer in Vlissingen: verklede kinderen, pepernoten én zwarte pieten

"We zijn ontzettend blij dat het dit jaar door kan gaan. Voor de kindjes, maar zeker ook voor onszelf", zegt organisator Richard Allaart. "Vorig jaar hadden we ook de intocht georganiseerd, zelfs nog een noodplan gemaakt, maar door corona ging toen alles op slot. Dat was echt heel frustrerend. Daarom zijn we dit jaar extra blij dat het nu wel door kan gaan."

Kinderen in Vlissingen waren verkleed en stonden te wachten op Sint en Piet (foto: Omroep Zeeland)

Ook de kinderen waren blij en stonden met smart te wachten. De kleine Siem was helemaal verkleed als Piet en stond met een zakje voor de pepernoten te wachten op Sint en Piet. "Ik heb ook al een verlanglijstje gemaakt en vanavond ga ik mijn schoen zetten", vertelt hij. "Ik wil lego en pokémonkaarten van de Sint." Ook zijn neefje Liam stond in pietenoutfit klaar om de Sint te ontvangen, mét zijn verlanglijstje. "Ik heb poppen gevraagd en alles van pokémon vind ik ook goed!"

Zwarte pieten in de fanfare voor de intocht van Sinterklaas in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Met een fanfare voorop en wagens met pieten en cadeautjes daarachteraan, kwam de Sint dan 'eindelijk' langs. Vlissingen is nog een van de weinige gemeenten in Nederland die dit jaar koos voor zwarte pieten in de optocht. Volgens de organisatie, iets wat ze nog lang vol wil houden.

'Dan is het magische er af'

"Het gaat ons om het magische voor de kinderen", legt organisator Allaart uit. "Daarom hebben wij opnieuw gekozen voor zwarte pieten. Veel van onze pieten werken in jongerenorganisaties, als de kinderen ze dan herkennen, is het magische er af." De organisatie is wel in gesprek met de gemeente over 'nieuwe pieten', maar volgens Allaart zitten die gesprekken nog in het beginstadium.

De kinderen waren er helemaal klaar voor (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast heeft de keuze voor zwarte pieten in Vlissingen nog een reden. "We blijven natuurlijk gewoon dwarse Vlissingers", zegt Allaart. "We blijven zo lang mogelijk zwarte piet doorvoeren. Het gaat ons om de kinderen, dat zij een leuke dag beleven. En dat is dit jaar ook weer gewoon gelukt!"