Nieuwe coronamaatregelen: 'De tweedeling die nu ontstaat, wil ik eigenlijk niet'

De ochtend na de persconferentie is het hartstikke druk in het centrum van Middelburg, waar de terrassen gezellig zijn overkapt in het kader van Middelburg Winterstad. De overdekte terrassen, door de horeca in het leven geroepen om de terrassen ook in de koude maanden vol te krijgen, zijn door de ondernemers zelf betaald. Balen dus, dat nieuwe pakket met coronamaatregelen inclusief verplichte sluitingstijd om 20.00 uur dat gisteravond tijdens de zoveelste persconferentie van Rutte en De Jonge werd afgekondigd. Of niet?

Positief

"Het is schrikken, maar we kunnen ermee leven", blijft Marco de Leeuw van Café Die Lange aan de Pottenmarkt positief. "Overdag kunnen we gelukkig nog wat verdienen. Maar jammer dat het nachtleven stilvalt, want daar is behoefte aan. Gelukkig hebben wij deze overkapping hier mogen neerzetten van de gemeente; ondernemers die het alleen van het nachtleven moeten hebben, hebben het moeilijker."

Drukte al in Middelburg, de avond na het nieuwe pakket coronamaatregelen. (foto: Omroep Zeeland)

"De nieuwe maatregelen zijn onvermijdelijk", zegt een man die voorbijkomt. "En ik sta achter dat 2G-beleid. Daarmee voorkom je dat mensen die niet zijn gevaccineerd zich mengen met gevaccineerden."

"Maar die tweedeling die nu ontstaat wil ik eigenlijk niet", zegt zijn vrouw. "Ik vind het zo moeilijk om de discussie aan te gaan met mensen die niet gevaccineerd zijn en daar helemaal achter staan. Want we leven in een vrij land en iedereen maakt zijn eigen keuzes."

'Ik word er ongelukkig van'

"Ik heb gisteravond niet naar de persconferentie gekeken want ik word er heel ongelukkig van", zegt een volgende mevrouw, die op weg is naar de markt om haar boodschapjes te doen. "Want dat mag ik in ieder geval nog wel", zegt ze sip.

"De maatregelen die worden genomen gaan volgens mij niet meer over gezondheid. Vorig jaar maart was het crisis; iedereen was bang en er moest iets gebeuren. Dat begreep ik heel goed. Vanaf september dit jaar, ik had toen net corona gehad en was hersteld, ben ik veilig. Maar ik vóel me niet veilig. Dat is omdat ik geen herstelbewijs heb en nergens binnen mag. En ik wil niet dat iemand een boete krijgt omdat ik binnen ben. Dus ga ik nergens meer naar binnen. Terwijl ik veilig ben dus, dat voelt heel raar en heel dubbel."