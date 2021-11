Schrijvende glazenwasser signeert zijn eerste boek: 'Het zijn geen gluurverhaaltjes'

Ramon van Hage laat zijn nieuwe boek zien in boekenwinkel de Drukkerij (foto: Omroep Zeeland)

Nooit eerder schreef Van Hage dus een boek, maar volgens hem heeft hij genoeg te vertellen. "Glazenwassers zitten vol verhalen, die maken van alles mee op straat", vertelt hij lachend. "Maar 'gluurverhaaltjes' zijn het niet. Dit boek gaat eigenlijk over het leven. Over wat ik in die vijftig jaar heb beleefd. Maar het gaat ook over het heden: coronaproblemen bijvoorbeeld."

Van Hage op de markt in Middelburg met zijn nieuwe boek (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van Hage zit er geen rode draad in zijn boek. "Mijn gedachten gaan altijd als een stuiterbal op en neer, Ik zal niet zeggen dat ik ADHD heb, maar op de kleuterschool was ik al druk. Ik doe dingen, ik ben een bezig iemand."

Van Hage z'n boek was nog niet op de markt, of hij was alweer klaar met zijn tweede boek. "En boek nummer 3 komt er ook aan", zegt hij lachend. Een 'writersblock' is niet aan Van Hage besteed. "Nee daar heb ik geen last van. Maar je moet wel doorgaan, als je het weglegt voor een paar maanden, dan ga je er al uit."