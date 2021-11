Studenten en statushouders worden een half jaar lang maatjes

De eerste kennismaking was voor beide partijen best spannend. "Het gesprek verloopt een beetje moeilijk omdat je elkaar nog niet goed kent en de taal is een barrière", zegt HZ-student Lisanne Roubos. Voor haar studiegenoot Tijda Tülek was het ook even wennen: "Ik controleerde of mijn maatje de vraag begreep want af en toe lachte ze en op dat moment wist ik niet zeker of ze het wel snapte. Google translate helpt in dat geval."

Gesprekskaartjes

Op de tafel liggen wel gesprekskaartjes waardoor de dames er al snel achterkomen waar de interesses liggen. "Ons maatje vertelde dat ze het leuk vindt om te gaan wandelen. We kunnen dus het centrum en het strand gaan verkennen verkennen. Het leek ons ook leuk om een keer samen te koken zodat we gerechten van elkaar kunnen proberen", vertelt HZ-student Lindy de Wolff.

Studenten Lindy de Wolff en Lisanne Roubos maken kennis met hun maatje (foto: Omroep Zeeland)

Een keer per maand is er een mogelijkheid om te reflecteren. "Het project bestaat al langer, maar dit jaar focussen we echt op persoonlijke ontwikkeling. De studenten worden iets meer gestuurd en begeleidt met tips waar ze aan kunnen werken en hoe ze het beste met de statushouder kunnen omgaan", legt Sybren Slimmen van het lectoraat Healthy Region, dat betrokken is bij het maatjesproject, uit.

Geen klik

Het is de bedoeling dat de studenten een keer per week minimaal een uur met de statushouder doorbrengen. Mocht er echt geen klik zijn dan bedenkt de school daar een oplossing voor. Slimmen: "Ik verwacht niet dat dit gebeurd want de studenten zijn gematcht op basis van een interesselijst die ze van tevoren hebben ingevuld. Bovendien zitten de statushouders in dezelfde levensfase, dus ik denk dat het wel goed gaat komen. En anders dan helpen wij een handje."