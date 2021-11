Aantal nieuwe coronabesmettingen in Zeeland: 142

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

GGD Zeeland registreerde de meeste positieve tests in de gemeente Hulst: 25. In Goes en Middelburg werden 17 nieuwe besmettingen geteld. Noord-Beveland kwamen er 2 nieuwe gevallen bij.

Lagere cijfers mogelijk gevolg storing

Landelijk zijn er 12.052 positieve coronatests bijgekomen. Gisteren waren dat er bijna 14.000. De met de trend van afgelopen week brekende cijfers kunnen vertekend zijn. GGD GHOR Nederland liep zaterdag vertraging op bij het doorgeven van testuitslagen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vertraging kwam door een storing bij een leverancier van de GGD'en. Die storing was in de loop van zaterdag verholpen, maar het effect ervan is ook in de komende dagen mogelijk zichtbaar in de dagelijkse cijfers.

Aantal positieve tests per gemeente