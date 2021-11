Goedemorgen! Bezorgdheid in het voetbal, Vlissinger voor de rechtbank en muziek zonder handen

Estatilia tijdens een optreden (foto: Pop aan Zee)

Estatilia Brinkman heeft geen handen. Ze kreeg op tweejarige leeftijd een ongeluk, waarbij na complicaties haar handen voor een groot deel zijn geamputeerd. Deze beperking heeft volgens haar nooit gezorgd voor enige belemmering, integendeel. Wij stellen haar vandaag negen vragen over hoe het is om te leven en te werken zonder vingers.

Gerechtshof in Den Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag moet een 36-jarige Vlissinger voor het gerechtshof in Den Bosch verschijnen. De man moest van de rechter in Middelburg zeven jaar de cel in voor het verkrachten van vier vrouwen. De man is het niet eens met de uitspraak van de rechter en gaat daarom in hoger beroep. Onze verslaggever Mercy Kamermans is naar Den Bosch om de zaak te volgen. Op Twitter en in ons liveblog onder het artikel over de rechtszaak doet zij vanaf 11.00 uur verslag.

Deze beelden behoren in ieder geval voor drie weken tot het verleden (foto: Omroep Zeeland)

Vanuit de voetbalwereld is er weinig begrip voor de nieuwe coronamaatregelen voor amateursporters. Het kabinet heeft besloten dat er de komende drie weken geen publiek aanwezig mag zijn bij trainingen en wedstrijden. Afgelopen zaterdag was de laatste keer dat er op de normale manier voetbal gekeken kon worden. Bestuurders, spelers en supporters vinden die maatregel een stap te ver gaan.

De Zeeuwse industrie in het morgenrood (foto: Anne-marie van Iersel)

Het weer

Ook vandaag is er in de ochtend veel bewolking en het is een beetje nevelig, vanmiddag kan de zon af en toe weer gaan doorbreken. De temperatuur ligt tussen 7 en 9 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.