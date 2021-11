Zeeuws boek voor de ultieme kattenfoto

Jolanda Boekhout met haar boek. (foto: privefoto)

"Je moet het gewoon doen", zegt Jolanda Boekhout uit Kamperland. Ze is dierenfotograaf en deelt in Poes poes poes! hoe je met je smartphone heel aardige kattenfoto's kan maken. "Katten zijn niet te dirigeren. Tegen een menselijk model kun je zeggen dat ie moet gaat zitten. Katten doen dat niet. In mijn boek lees je hoe je beter kunt samenwerken."

Met krakende knieën op ooghoogte van je kat

De belangrijkste tip: laat de kat aan je wennen. Overval het dier niet. "En wat ik altijd doe is op mijn knieën zitten of op je buik liggen. Je moet je op kattenhoogte begeven. Als je niet zo jong meer bent dan kraken je knieën, maar voor een kat is het minder bedreigend als je op zijn eigen hoogte bent." Dus ga op ooghoogte met je kat.

Kattenfotografie is niet moeilijk. Je moet het gewoon doen." Jolanda Boekhout

Met het schrijven van Poes poes poes! komen een paar dingen samen, zegt Jolanda. Het idee om een boek te maken ontstond in 2020 toen iedereen tijdens de coronacrisis thuis zat. Mensen hebben altijd hun telefoon bij zich dus kunnen altijd fotograferen. Verder speelde een experiment mee dat ze zelf heeft gedaan: "In 2014 heb ik mijn katten een jaar lang gefotografeerd, elke dag een nieuwe foto. Mijn partner vroeg zich af of een kattenleven wel interessant is, omdat het dier alleen maar zou slapen. Toen dacht ik: dat kan niet waar zijn, het moet interessanter zijn. En ja elke dag heb ik wel een grappige dierbare foto gemaakt."

Dichtbij

Als dierenfotograaf werkt Jolanda Boekhout met 'echte' fototoestellen. Ze heeft er een tas vol van. Voor Poes, poes, poes! is het juist de uitdaging om je te leren hoe je met de smartphone kunt werken. Want die heeft iedereen tenslotte bij zich, dag in dag uit. "Dit is echt iets dat heel dichtbij me ligt. Kattenfotografie is niet moeilijk. Je moet het gewoon doen. Het is zo leuk om dat met anderen te delen."