Coronaweekcijfer: recordaantal besmettingen, hoogste vaccinatiegraad helpt Hulst niet

Een coronatest (foto: ANP)

De blauwe lijn onderin - op dezelfde schaal als de rode - geeft het aantal ziekenhuisopnamen in Zeeland weer. Afgelopen week waren het er twaalf. Zo hoog is het ziekenhuiscijfer in Zeeland niet meer geweest sinds mei van dit jaar.

Verhoudingsgewijs laag

Toch blijft het algemene beeld dat er minder ziekenhuisopnamen zijn dan in de eerste maanden van dit jaar. Helemaal als je het bekijkt in verhouding tot het hoge aantal besmettingen waar Zeeland nu mee te kampen heeft. Nu zijn er veel meer mensen gevaccineerd dan in die periode.

Ook in Hulst, met het hoogste vaccinatiepercentage van Zeeland, gaat de curve alsmaar steil omhoog. Het verschil met afgelopen zomer kon niet groter zijn, want toen had Hulst twee keer een volle week zonder besmettingen.

Ga met de muis over onderstaande curve voor de Hulster cijfers per week.