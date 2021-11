Bestuurders, spelers én supporters niet blij: 'Uitsluiten publiek is idioot'

"Het is toch idioot. Nu mag ik nog aan het veld staan, maar volgende week moet ik achter een hek staan dat hier vijf meter achter mij staat", zegt een supporter van GPC Vlissingen, die afgelopen zaterdag de stadsderby tegen Walcheren bezocht. Zijn maat die naast hem staat is het met hem eens. "Ze hebben het de hele tijd over ventilatie, volgens mij is dat nergens beter dan buiten."

Op de wedstrijd tussen de Vlissingse clubs kwamen tussen de 300 en 400 supporters af, die veel vuurwerk afstaken en met gezang zorgden voor een feestelijke sfeer. "Als je voor dit soort publiek mag voetballen, voel ik mij een bevoorrecht mens", zei Etienne Mallie, captain van Walcheren. "Het is jammer dat we de komende weken weer zonder publiek moeten spelen, dat is toch heel anders."

'Ik vind het heel raar'

Mallie krijgt bijval van zijn collega-aanvoerder van de tegenstander; Robin de Pagter van GPC Vlissingen heeft geen begrip voor de nieuwe maatregelen. "We mogen volgende week wel met vijftig man vanachter het raam in de kantine naar een wedstrijd kijken, maar langs een ruim voetbalveld staan dat mag niet meer. Ik vind het heel raar."

Rowan Traas (Walcheren) snelt voorbij Shane Mariana van GPC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Dan heb je ook nog de besmettingen binnen de clubs. Alle sportende Zeeuwen zullen herkennen dat afgelopen weken de gesprekken langs de sportvelden alleen maar gingen over het wel of niet doorgaan van hun eigen wedstrijd. Bij 's-Heer Arendskerke bijvoorbeeld kwamen dit weekend acht jeugdteams niet in actie vanwege corona. "Het kwam met name van de basisscholen vandaan", legt secretaris Wim Bouman uit. "Wij zijn een echte dorpsclub met veel broertjes en zusjes in verschillende elftallen en in overleg met de GGD hebben we besloten om niet te gaan voetballen."

Den Haag moet zich verdiepen in amateursport

Bestuurders van de voetbalclubs in Zeeland hebben de afgelopen twee jaar al heel veel moeten vragen van hun vrijwilligers. Zij geven dan ook aan dat de rek er volledig uit is "Door de onduidelijkheid wordt het draagvlak steeds minder bij de mensen", zegt Raymond Winterswijk, voorzitter van Walcheren. "Ik denk dat het kabinet nog nooit bij een sportvereniging is geweest. Ze zouden zich echt eens moeten verdiepen in de amateursport."