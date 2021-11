Netwerkbeurs Contacta gaat niet door

Een impressie van de Contacta (foto: Contacta.nl)

Voor organisator Perry Kentin is de afgelasting een teleurstelling: "De Contacta is altijd een sociaal gebeuren en dat is nu lastig. We hebben goed overleg gehad met de gemeente over de mogelijkheden maar deze editie kan helaas niet doorgaan."

Veerkracht

Het afblazen van de netwerkbeurs in 2021 wil niet zeggen dat Kentin nu stil gaat zitten: "Het thema was ´vergroot je veerkracht´ dus dat gaan we tonen en we zullen zien wat we wel kunnen doen. We kijken naar opties voor het komende jaar. De ondernemers hebben in ieder geval zin in een Contacta want voor deze editie waren alle stands uitverkocht."

De Contacta is een netwerkevenement voor bedrijven en organisaties uit Zuidwest Nederland en trekt jaarlijks ongeveer 24.000 bezoekers.